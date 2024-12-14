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Засновник бренду Mango Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
21:32
Світ Ісак Андік

Іспанський мільярдер та засновник бренду Mango 71-річний Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку в суботу, 14 грудня

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Про це повідомив генеральний директор Mango Тоні Руїс.

За його словами, Ісак Андік помер несподівано внаслідок нещасного випадку цієї суботи, 14 грудня.

"Його відхід залишає величезну порожнечу, але ми всі, певним чином, є його спадщиною і свідченням його досягнень. Від нас залежить, і це найкраща данина, яку ми можемо віддати Ісаку, і яку ми виконаємо, щоб Mango продовжував залишатися проєктом, про який мріяв Ісак і яким би він пишався", – йдеться в повідомленні.

У компанії не зазначили причину смерті Ісака Андіка, проте видання El Pais з посиланням на джерела в поліції та Mango повідомило, що чоловік загинув після падіння в ущелину поблизу печер на гірському масиві Монсеррат в Іспанії.

"Чоловік проводив день зі своєю сім'єю, але в один момент під час походу, коли він був з одним зі своїх синів, Джонатаном Андіком, він послизнувся і впав з висоти понад 100 метрів", – написало видання.

За даними El Pais, син Андіка зателефонував на гарячу лінію 112 близько 12:30. Проте медики, які прибули на виклик, змогли лише констатувати смерть чоловіка.

Довідка. Ісак Андік – іспанський мільярдер та засновник бренду одягу Mango. Станом на грудень 2024 року Forbes оцінював його статки у $4,5 млрд. 

  • У Великій Британії в понеділок, 25 листопада, у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі Джон Тіннісвуд. Статус рекордсмена він отримав у квітні 2024 року.
Теги:
Новини
Іспанія
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