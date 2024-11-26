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У Великій Британії у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі

Юлія Лаврук
26 листопада, 2024 вiвторок
13:53
Світ

У Великій Британії в понеділок, 25 листопада, у віці 112 років помер найстаріший чоловік у світі Джон Тіннісвуд. Статус рекордсмена він отримав у квітні 2024 року

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Про це повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

"Його останній день був оточений музикою та любов'ю. Джон завжди любив дякувати. Тож від його імені дякуємо всім, хто піклувався про нього протягом багатьох років", – повідомила сім'я чоловіка.

Джон Тіннісвуд народився 26 серпня 1912 року в Ліверпулі, місті, де він виріс і зрештою зустрів свою дружину Блодвен. У шлюбі вони прожили 44 роки, доки дружина не померла у 1986 році.

Протягом 10 років після свого сторіччя Джон щороку на день народження отримував вітальну листівку від королеви Єлизавети II, яка була майже на 14 років молодша за нього.

У квітні 2024 року, у віці 111 років, він став найстарішою людиною у світі після смерті 114-річного Хуана Вісенте Переса з Венесуели.

Джон Тіннісвуд, Фото: Книга рекордів Гіннеса

Як зазначили в Книзі рекордів Гіннеса, чоловік казав, що немає ніякого секрету його рекордного довголіття та називав його "звичайним везінням".

У Джона залишилися донька, четверо онуків – Аннушка, Маріса, Тобі та Руперт, а також троє правнуків – Табіта, Каллум і Ніва.

  • Цьогоріч у віці 114 років помер найстаріший чоловік світу Хуан Вінсенте Перес Мора. У 2022 році він був занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Теги:
Новини
Суспільство
рекорд Гіннеса
Велика Британiя
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