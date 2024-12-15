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За добу на фронті зафіксували 292 боєзіткнення: окупанти понад 5 тис. разів обстріляли Україну з артилерії

Світлана Кравченко
15 грудня, 2024 неділя
08:20
Війна з Росією ЗСУ

Протягом доби на російсько-українському фронті сталося 292 бойові зіткнення. Найактивніше окупанти атакують позиції Сил оборони на Курському, Покровському та Курахівському напрямках

Зміст

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 15 грудня.

За уточненою інформацією, за вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару, застосувавши дві ракети, 61 авіаційний удар, залучивши 99 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5 тисяч артилерійських обстрілів, 158 з яких – із РСЗВ, залучив для ураження більш як три тисячі дронів-камікадзе.
 
Агресор завдавав авіаударів по районах населених пунктів Слобожанське, Липці, Вовчанськ Харківської області; Сіверськ, Григорівка, Кримське, Петрівка, Костянтинопольське, Успенівка, Шевченко, Новопіль Донецької області; Темирівка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.
 
За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали 35 ударів по скупченнях живої сили, озброєння та військової техніки ворога, а також уражено один пункт управління БПЛА, три артилерійські системи та два засоби ППО.

Ситуація на напрямках

Застосовуючи бомбардувальну та штурмову авіацію, на Харківському напрямку ворог атакував в районі населеного пункту Вовчанськ.
 
За уточненою інформацією, на Куп’янському напрямку за добу окупанти здійснили три атаки. Сили оборони зупинили усі штурмові дії противника в районах Лозової.
 
На Лиманському напрямку наші війська відбили 15 атак загарбників поблизу населених пунктів Першотравневе, Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Надія, Макіївка, Дружелюбівка та Терни.
 
Ворог завдавав ударів засобами бомбардувальної авіації на Сіверському напрямку. Силами оборони України відбито 55 ворожих штурмів поблизу Верхньокам’янського, Білогорівки, Спірного, Виїмки та Берестового.
 
Минулої доби на Краматорському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону в районі населеного пункту Часів Яр.
 
Активно застосовуючи бомбардувальну авіацію неподалік населеного пункту Торецьк, ворог здійснив 5 марних спроб посунути наших оборонців із займаних позицій.
 
Наші захисники відбили 52 ворожі атаки різної інтенсивності на Покровському напрямку в районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Сухий Яр, Зелене, Піщане, Петрівка, Шевченко, Новотроїцьке, Українка та Новооленівка. Водночас противник завдавав ударів штурмовою та бомбардувальною авіацією в районах населених пунктів Стара Миколаївка, Нова Полтавка, Гродівка.
 
Минулої доби на Курахівському напрямку Сили оборони відбивали ворожі атаки у районах населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Зоря, Курахове, Лисівка, Єлизаветівка, Ганнівка та Успенівка, де окупанти за підтримки авіації 50 разів намагалися прорвати оборону наших військ.
 
Ворог також активно застосовував авіацію на Времівському напрямку, на якому наші захисники відбили 37 атак окупантів в районах населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Роздольне, Новий Комар, Велика Новосілка, Сторожеве, Макарівка та Новоандріївка.
 
На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими ракетами по району Гуляй Поля.
Мала Токмачка, Новопавлівка та Роботине зазнали ударів 15 авіаційними керованими бомбами на Оріхівському напрямку.
 
Противник завдав авіаударів некерованими ракетами по району Миколаївки на Придніпровському напрямку. Крім цього, здійснив три штурми позицій наших захисників. Успіху не мав.
 
На Курському напрямку минулої доби відбулося 57 боєзіткнень, крім того, ворог завдав 15 авіаційних ударів, скинувши 23 керовані бомби, та здійснив 380 артилерійських обстрілів по населених пунктах та позиціях наших захисників.
 
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
  • Також упродовж минулої доби на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще майже 1300 солдатів та десятки одиниць своєї техніки й озброєння.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Запорізька область
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