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Нічна атака РФ: сили ППО збили 56 ворожих дронів

Світлана Кравченко
15 грудня, 2024 неділя
08:42
Війна з Росією ППО

У ніч проти неділі, 15 грудня, російські окупанти завдали удару по Україні за допомогою ракет і безпілотників. Оборонці неба знищили 56 ворожих цілей

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Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 19:00 14 грудня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, а також 108 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ і Міллєрово у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Також через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три - повернулось у Росію.

Унаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України. 

  • Уже вранці 15 грудня російські окупанти завдали удару по місту Миколаїв. У результаті обстрілу постраждали щонайменше двоє людей.
Теги:
Новини
Україна
ППО
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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