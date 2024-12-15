Нічна атака РФ: сили ППО збили 56 ворожих дронів

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як зазначається, з 19:00 14 грудня до ранку наступного дня росіяни атакували Україну зенітною керованою ракетою С-300, а також 108 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками інших типів із районів Курськ, Орел, Брянськ і Міллєрово у РФ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України. Станом на 08:30 підтверджено збиття 56 дронів у Чернігівській, Сумській, Київській, Полтавській, Черкаській, Хмельницькій, Миколаївській, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській.

Також через активну протидію Сил оборони 49 ворожих безпілотників не досягли своїх цілей (локаційно втрачені), ще три - повернулось у Росію.

Унаслідок падіння збитих БПЛА пошкоджено об’єкт інфраструктури, багатоквартирні та приватні будинки, автівки та майно громадян у кількох регіонах України.