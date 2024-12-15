Блінкен підтвердив прямі контакти між США і сирійськими повстанцями
Американський державний секретар Ентоні Блінкен 14 грудня заявив, що США дійсно проводили прямі переговори з повстанською групою, яка захопила владу в Сирії
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами держсекретаря, американські офіційні особи говорили безпосередньо з угрупованням "Хаят Тахрір Аш-Шам", а також з іншими групами, щодо принципів, якими США та арабські партнери хочуть керуватися в політичному переході Сирії.
Адміністрація президента США Джо Байдена попередила “Хаят Тахрір Аш-Шам” - ісламістське відгалуження “Аль-Каїди” - про те, що угруповання може опинитися в міжнародній ізоляції, якщо не дотримуватиметься принципів, запропонованих США та іншими країнами.
Зокрема, серед викладених принципів - захист і надання допомоги всім сирійським меншинам, запобігання використанню території Сирії для створення загрози сусіднім країнам, а також безпека і знищення запасів хімічної зброї Асада.
За словами Блінкена, якщо нова влада Сирії дотримуватиметься цих принципів і сформує “інклюзивний” уряд, який представлятиме інтереси всіх сирійців, США могли б визнати "Хаят Тахрір Аш-Шам" легітимним сирійським урядом.
Також Блінкен висловив перспективу пом’якшення санкцій, якщо перехідний процес у Сирії після повалення режиму Асада відповідатиме принципам, які запропонували США.
- Раніше ЗМІ писали, що 11 грудня у Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Башара Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.
- Згодом, 14 грудня, Блінкен прибув з неоголошеним візитом до Іраку і обговорив з прем'єром країни ситуацію в Сирії.
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