"Просять контакти наших урядовців": посолка України в США Макарова заявила про атаку пранкерів

Про це вона написала у facebook.

"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців, і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", - зазначила Макарова.

Посолка запевнила, що українські дипломати перебувають у постійному контакті зі всіма партнерами і також використовують лише перевірені канали комунікації. За її словами, про всі такі випадки атак відразу повідомили правоохоронців.

"Однак, враховуючи сплеск таких контактів, а також доволі гарну якість виконання, вирішила написати тут, щоб звернути увагу всіх до активізації зловмисників (агресивних північних сусідів?). Будьте пильні і перевіряйте контакти з незнайомих номерів/електронних пошт/месенджерів", - підкреслила Макарова.