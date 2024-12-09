Хакерське угруповання UAC-0185 намагалось атакувати оборонні підприємства України

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Згідно з повідомленням, атаки почалися з фішингових листів, що маскувалися під офіційні повідомлення від Українського союзу промисловців і підприємців.

В електронних листах містилось запрошення на конференцію, що проходила 5 грудня в Києві, на якій обговорювали перехід підприємств оборонно-промислового комплексу на стандарти НАТО.

До листів було прикріплено посилання на angebio22. Клікнувши на нього, користувачі могли випадково заразити свої комп’ютери шкідливим програмним забезпеченням.

У Держспецзв'язку зазначили, що за цими атаками стоїть угруповання UAC-0185, яке активно діє з 2022 року. Хакери зосереджуються на викраденні облікових даних з популярних месенджерів, таких як Signal, Telegram і WhatsApp, а також з військових систем. Вони рідше намагаються отримати несанкціонований доступ до комп’ютерів співробітників оборонних підприємств.