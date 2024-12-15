У штаті Джорджія сталася смертельна стрілянина на військовій базі: нападника затримали

Про це заявила пресслужба бази у Facebook.

"У житловій зоні на території бази було поранено людину, яка згодом померла. Інформація про загиблого не буде оприлюднена до моменту повідомлення його рідних. Форт Ейзенхауер надає активну підтримку родині загиблого, а також готовий надати допомогу всім, хто постраждав від цієї трагедії. Безпека мешканців і персоналу залишається пріоритетом для керівництва бази", – йдеться у повідомленні.

Вже вранці 14 грудня робота бази була повністю відновлена. Керівництво об’єкта заявило, що інцидент є поодиноким випадком.

Стрільця вже затримала поліція штату. Його взяли під варту.

Як пише CBS News, Форт-Ейзенхауер є важливим стратегічним об'єктом, адже саме тут розташована штаб-квартира кіберкомандування сухопутних військ США.