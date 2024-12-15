У штаті Джорджія сталася смертельна стрілянина на військовій базі: нападника затримали
У суботу, 14 грудня, на військовій базі Форт-Ейзенхауер в американському штаті Джорджії сталася стрілянина, в результаті якої загинула одна людина
Про це заявила пресслужба бази у Facebook.
"У житловій зоні на території бази було поранено людину, яка згодом померла. Інформація про загиблого не буде оприлюднена до моменту повідомлення його рідних. Форт Ейзенхауер надає активну підтримку родині загиблого, а також готовий надати допомогу всім, хто постраждав від цієї трагедії. Безпека мешканців і персоналу залишається пріоритетом для керівництва бази", – йдеться у повідомленні.
Вже вранці 14 грудня робота бази була повністю відновлена. Керівництво об’єкта заявило, що інцидент є поодиноким випадком.
Стрільця вже затримала поліція штату. Його взяли під варту.
Як пише CBS News, Форт-Ейзенхауер є важливим стратегічним об'єктом, адже саме тут розташована штаб-квартира кіберкомандування сухопутних військ США.
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