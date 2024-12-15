Біля табору для біженців у Франції сталася стрілянина: загинуло 5 людей, серед них - правоохоронці
Уночі суботи, 14 грудня, на півночі Франції сталася стрілянина, внаслідок якої загинули щонайменше п'ятеро людей. Серед жертв - мігранти й правоохоронці
Про це інформує BFMTV.
Як зазначається, стрілянина сталася неподалік табору для мігрантів у Лун-Плаж, що біля Дюнкерка, а також у сусідньому місті Вормут.
У поліції Франції розповіли, що 22-річний чоловік добровільно здався правоохоронцям й зізнався у нападі та вбивстві п’ятої жертви в іншому місті того ж дня. Під час затримання у його автомобілі виявили три одиниці зброї.
Наразі підтверджено, що внаслідок стрілянини загинуло двоє агентів служби безпеки, а також двоє мігрантів. Поліція встановлює всі обставини інциденту та з'ясовує мотиви злочину.
- Нещодавно, 24 листопада, в Йорданії озброєний чоловік влаштував стрілянину біля посольства Ізраїлю. У результаті цього були поранені троє поліціянтів, а сам нападник - ліквідований.
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