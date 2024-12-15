Телеканал ABC виплатить Трампу $15 млн у справі про наклеп

Про це повідомляє The Hill.

Згідно із судовими документами, опублікованими у суботу, 14 грудня, ці кошти будуть спрямовані на фінансування майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Також телеканал виплатить 1 млн доларів на покриття гонорару адвокатів і додасть редакційну примітку до статті.

Крім того, угода дозволяє обом сторонам уникнути надання свідчень у суді, запланованому на наступний тиждень.

У виданні нагадали, що Трамп подав позов проти телеканалу та ведучого в березні 2024 року після того, як Стефанопулос в інтерв’ю "This Week" неодноразово стверджував, що присяжні визнали Трампа "винним у зґвалтуванні" за позовом від колумністки Е. Джин Керролл. Присяжні вирішили, що Трамп несе відповідальність за сексуальне насильство, але звинувачення у зґвалтуванні не підтвердили.

"ABC News і Джордж Стефанопулос шкодують про заяви щодо президента Дональда Трампа, зроблені під час інтерв'ю Джорджа Стефанопулоса з конгресменом Ненсі Мейс в програмі ABC's This Week 10 березня 2024 року", - йдеться в документі.

Натомість Трамп погодився відкликати свій позов і відмовитися від усіх юридичних претензій, пов’язаних з інтерв’ю. Представник ABC News висловив задоволення досягнутою угодою, підкресливши важливість мирного вирішення конфлікту.

Справа наближалася до судового розгляду, оскільки спроба ABC припинити її провалилася. Суддя зобов'язав Трампа і Стефанопулоса дати свідчення протягом чотирьох годин. Адвокати Трампа стверджували, що коментарі ведучого завдали шкоди репутації кандидата та вимагали компенсацію за збитки.

Раніше Трамп намагався подати позов проти Керролл за те, що вона продовжувала стверджувати про зґвалтування, проте суддя відхилив цей позов, вказавши на мінімальну юридичну різницю між термінами "зґвалтування" та "сексуальне насильство".