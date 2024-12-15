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Телеканал ABC виплатить Трампу $15 млн у справі про наклеп

Марія Науменко
15 грудня, 2024 неділя
11:55
Світ Дональд Трамп

Телеканал ABC News і ведучий Джордж Стефанопулос погодились на мирову угоду з новообраним президентом США Дональдом Трампом у справі про наклеп, зобов'язавшись принести публічні вибачення та виплатити йому 15 млн доларів

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Про це повідомляє The Hill.

Згідно із судовими документами, опублікованими у суботу, 14 грудня, ці кошти будуть спрямовані на фінансування майбутньої президентської бібліотеки Трампа. Також телеканал виплатить 1 млн доларів на покриття гонорару адвокатів і додасть редакційну примітку до статті.

Крім того, угода дозволяє обом сторонам уникнути надання свідчень у суді, запланованому на наступний тиждень.

У виданні нагадали, що Трамп подав позов проти телеканалу та ведучого в березні 2024 року після того, як Стефанопулос в інтерв’ю "This Week" неодноразово стверджував, що присяжні визнали Трампа "винним у зґвалтуванні" за позовом від колумністки Е. Джин Керролл. Присяжні вирішили, що Трамп несе відповідальність за сексуальне насильство, але звинувачення у зґвалтуванні не підтвердили.

"ABC News і Джордж Стефанопулос шкодують про заяви щодо президента Дональда Трампа, зроблені під час інтерв'ю Джорджа Стефанопулоса з конгресменом Ненсі Мейс в програмі ABC's This Week 10 березня 2024 року", - йдеться в документі. 

Натомість Трамп погодився відкликати свій позов і відмовитися від усіх юридичних претензій, пов’язаних з інтерв’ю. Представник ABC News висловив задоволення досягнутою угодою, підкресливши важливість мирного вирішення конфлікту.

Справа наближалася до судового розгляду, оскільки спроба ABC припинити її провалилася. Суддя зобов'язав Трампа і Стефанопулоса дати свідчення протягом чотирьох годин. Адвокати Трампа стверджували, що коментарі ведучого завдали шкоди репутації кандидата та вимагали компенсацію за збитки.

Раніше Трамп намагався подати позов проти Керролл за те, що вона продовжувала стверджувати про зґвалтування, проте суддя відхилив цей позов, вказавши на мінімальну юридичну різницю між термінами "зґвалтування" та "сексуальне насильство".

  • У травні 2023 року суд визнав, що Дональд Трамп навесні 1996 року вчинив спробу зґвалтування щодо Е. Джин Керролл – він має відшкодувати жертві $5 млн.
  • 27 січня 2024 року присяжні в Нью-Йорку розглянули позов письменниці Джин Керролл до експрезидента США Дональда Трампа і присудили йому виплатити їй 83,3 млн доларів.
  • 8 березня, Дональд Трамп подав апеляцію на вирок у справі за позовом письменниці Е. Джин Керролл про компенсацію у розмірі 83,3 мільйона доларів за наклеп, який виник через те, що він назвав її брехухою після того, як вона звинуватила його у зґвалтуванні кілька десятиліть тому.
Теги:
Новини
Кримінал
політика
Президент США
Дональд Трамп
США
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