Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", вдало дебютував на професійному рівні
Український боксер середньої ваги Юрій Захарєєв успішно провів дебютний поєдинок у професійному боксі
Про це повідомляє "Трибуна".
Бій пройшов у Києві на майданчику STEREO PLAZA в рамках вечора боксу від Top Boxing Generation.
Юрій Захарєєв переміг колишнього претендента на титул чемпіона світу із Колумбії Хуеля Хуліо. Українцю віддали перемогу одноголосним рішенням суддів.
- Юрія Захарєєва називають "спадкоємцем Ломаченка". Він є вихованцем школи боксу Білгород-Дністровського. У цьому місті в Одеській області живе та тренується дворазовий олімпійський чемпіон та чемпіон світу серед професіоналів у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко.
- У 2021 році Захарєєв став наймолодшим чемпіоном світу з України в аматорському боксі. Тоді йому було 19 років.
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