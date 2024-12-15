Воно б і добре, якби не попередній досвід і специфіка цього питання, яка раніше чи пізніше проявиться в деталях, і про яку добре знають фахівці та не дуже обізнані пересічні громадяни.

Миротворчість – це поняття, ну, дуже широке… Якщо зовсім коротко, то може бути peace keeping, peace making, peace building… У випадку з російською агресією підходить лише peace enforcement – примус до миру. Читайте також: Міф про швидкі вибори шкідливий Інакше – це буде абсолютно штучно "натягнута на вуха" історія в умовах, коли механізми протидії агресору не працюють. Україну поставлять на один рівень з країною, яка порушила всі існуючи міжнародні норми й правила!

Миротворчість ефективна не до, а лише після встановлення миру, із "Міражами", "Таурусами" й "Томагавками", із залученням міжнародної коаліції сил і відповідного контингенту для оборони країни, яка потерпає від протиправного нападу…

Саме примус до миру – єдиний спосіб його, цей самий мир, повернути. І ніяк інакше! Саме так записано в Статуті ООН!