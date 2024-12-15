"Відіграє ключову роль в управлінні військовою безпекою": партизани розвідали вузол зв'язку армії РФ у Владивостоці

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Як зазначається, 743-й вузол зв'язку відіграє ключову роль в управлінні кризовими ситуаціями та військовою безпекою у російському війську.

За даними "Атеш", цей об'єкт є важливим елементом інфраструктури зв'язку Росії, що забезпечує передачу даних і координацію військових та цивільних служб. Його стратегічне розташування дозволяє охоплювати великі території, надаючи надійні канали зв'язку для командування і контролю.

Партизани додають, що подібні вузли були створені для роботи в складних умовах, таких як військові конфлікти або природні катастрофи, що робить цей об'єкт критично важливим для окупаційної армії.

"Усю зібрану інформацію про об'єкт, особовий склад, обладнання і транспорт, включно з даними про кожен транспортний засіб, що заїжджає на територію, ми передали в правильні руки. Тепер залишається лише очікувати "гарячих" новин із глибокого тилу росіян", - зазначили у партизанському русі.