Партизани розвідали базу РЛС окупантів у Криму: її раніше атакували українські дрони

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Як зазначається, агент руху під час розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією.

За даними партизанів, на території військової частини розташовані РЛС 5Н84А і "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору і передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози.

В "Атеш" розповіли, що ця база відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів.

"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дасть змогу Силам оборони України більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", - зазначили партизани.