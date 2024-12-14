Партизани розвідали базу РЛС окупантів у Криму: її раніше атакували українські дрони
У тимчасово окупованому Криму партизани розвідали російську базу радіолокаційних станцій. По цьому об'єкту Сили оборони України завдавали удару на початку року
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Як зазначається, агент руху під час розвідки західного берега Криму зафіксував базу радіолокаційних систем у селищі Уютне під Євпаторією.
За даними партизанів, на території військової частини розташовані РЛС 5Н84А і "Оборона-14", які забезпечують моніторинг повітряного простору і передачу даних на командні пункти для оперативного реагування на загрози.
В "Атеш" розповіли, що ця база відіграє важливу роль у контролі над повітряним простором над Чорним морем і координації військових операцій окупантів.
"Знищення цієї бази стане відчутним ударом для російських окупантів і дасть змогу Силам оборони України більш ефективно завдавати ударів по військових об'єктах рашистів у Криму", - зазначили партизани.
- Партизани неодноразово проводили розвідку цієї бази і передавали дані Силам оборони України. Так, за їхнім наведенням по базі РЛС у Євпаторії українські військові вдарили 4 січня 2024 року.
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