Їхала я потягом, а поруч — молода жінка із немовлям. Всі пасажири в нашому купе були дуже приємні, і тут ця молода мама каже нам: "Це вперше за довгий час ніхто не скривився, коли побачив мене з дитиною, і не сказав щось типу "То що, спати не будемо сьогодні?".

І так мені вкотре стало гірко від помітної нетерпимості українського суспільства до маленьких дітей. Авжеж, я узагальнюю, але як мама гіперактивного малюка в минулому я добре пам’ятаю, як воно — ходити в цьому взутті, і тому завжди намагаюся тепер підтримувати молодих батьків із дітьми десь в дорозі.

Просто є з чим порівнювати, я памʼятаю, наприклад, як колись ми з 5-річним сином подорожували у Сакартвело, і мене тоді дуже зачепив контраст. Там дітей переважно обожнюють, ти з дитиною всюди почуваєшся бажаною; і навіть підлітки-хлопці, проходячи повз десь у місті, можуть нахилитися до твого малюка і почати тепло загравати до нього (цей епізод мене тоді вразив до глибини душі).

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В Україні люди дуже різні, і реакції дуже різні також, але, загалом, я як мама завжди відчувала сильну напругу, бо моя дитина неодмінно комусь заважала, когось дратувала тощо.