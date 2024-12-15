За тиждень росіяни запустили по Україні понад 100 ракет і 550 дронів, - Зеленський

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Так, за цей тиждень Росія застосувала проти України майже 630 керованих авіаційних бомб, близько 550 ударних дронів та понад 100 ракет різних типів.

Зеленський подякував воїнам, які захищають Україну, та партнерам, які розуміють потребу в посиленні ППО для збереження життів українців.

"Зараз світ має бути єдиним і сильним як ніколи. Тільки силою ми разом можемо змусити Росію та її союзників відмовитися від терору й досягти справедливого миру", - наголосив президент.