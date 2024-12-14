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Головна Технології Умєров домовився про посилення співпраці зі США у сфері кібербезпеки

Умєров домовився про посилення співпраці зі США у сфері кібербезпеки

Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
23:01
Технології Рустем Умєров

Сьогодні, 14 грудня, міністр оборони Рустем Умєров провів зустріч з делегацією США на чолі з послом з особливих доручень держдепартаменту Натаніелєм Фіком

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Про це повідомляє Міністерство оборони України.

До обговорення також долучилися директор департаменту військових інновацій США Даг Бек та посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Ключовий акцент зустрічі – кібербезпека, де Україна прагне максимально перейняти досвід США у протидії цифровим загрозам. Маємо успішний приклад співпраці з американськими експертами з команди Hunt Forward, завдяки якій спільно виявляємо вразливості наших цифрових систем і підсилюємо захист", - пише Рустем Умєров.

За словами міністра оборони, Україна демонструє, що здатна не лише навчатися, але й ділитися власними передовими напрацюваннями.

Американській делегації презентували цифрові рішення Міністерства оборони: "Армія+" та "Резерв+", DELTA, а також Центр реагування на кіберінциденти.

"Домовилися з Натаніелєм Фіком та Дагом Беком про подальше поглиблення співпраці між Україною та США у сфері кібербезпеки. Пріоритети – збільшення інвестицій у наші інновації, посилення цифрової інфраструктури, невразливої до атак агресора, та впровадження новітніх технологій, зокрема штучного інтелекту. Дякую партнерам зі США за всебічну підтримку України та допомогу у розбудові кіберзахисту", - додав Умєров.

  • У пʼятницю, 13 грудня, президент Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки.
Теги:
Новини
Світ
Міністерство оборони
ЗСУ
Війна з Росією
США
Військові новини
Міністр оборони України
Рустем Умєров
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