Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки
У пʼятницю, 13 грудня, президент Володимир Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки
Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.
"Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - заявив президент України.
За словами Зеленського, під час першого засідання зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба.
"Це протидія "шахедам" та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення. Вдячний усім залученим учасникам", - йдеться у повідомленні.
- У четвер, 12 грудня, Зеленський провів виїзне засідання Ставки Верховного Головнокомандувача у Запорізькій області, на якому, зокрема, обговорили стабілізацію фронту та ППО.
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