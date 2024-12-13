Зеленський провів першу зустріч Технологічної Ставки

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Це було фактично установче засідання. Спеціальний формат впровадження інновацій для оборони за участі науковців і виробників зброї, розробників технологічних рішень для наших Сил оборони та безпеки України. Звичайно, були й усі необхідні командувачі та представники армії, розвідки й Сил безпеки", - заявив президент України.

За словами Зеленського, під час першого засідання зосередилися на першому, ключовому завданні, а саме на захисті неба.

"Це протидія "шахедам" та ракетам. Вже відбулася тривала й доволі детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист. На наступній Технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення. Вдячний усім залученим учасникам", - йдеться у повідомленні.