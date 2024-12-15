Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Популісти програють силі свідомих громадян
OPINION

Популісти програють силі свідомих громадян

Ростислав Павленко
15 грудня, 2024 неділя
10:00
Погляд

Західний демократичний світ опинився немов в оповіданні про барона Мюнхгаузена: між ревучим левом агресивних диктатур (Росія, Іран, КНДР), які розпочали військову агресію, і огидним крокодилом популізму, який поглинає західні суспільства, спотворює представництво і кратно знижує ефективність і спроможність держави

Зміст

Багато оглядачів проводять паралелі із ситуацією напередодні II Світової війни, коли, з одного боку, світ захопила мода на "праві" диктатури, а з іншого — суспільства зсередини підточував "лівий марш", щедро підтримуваний СРСР.

Обидві загрози підточували одна одну, а природа режимів-людожерів виявилась настільки однаковою, що розділення на "лівих і правих" втратило сенс. Крайнощі спектра зʼєдналися, і нацизм, фашизм та більшовизм постали спільною загрозою людству. 

І якщо нацизм і фашизм були подолані військовою силою, то більшовизм, мімікруючи, дожив до 1990-х і сконав через внутрішні суперечності.

Але віруси, які вбивали людей і суспільства у минулому сторіччі, залишились. Прості відповіді - "відняти та поділити", "кухарка може керувати державою", "простим людям нема чого ділити між собою"… Бунт проти системи під гаслом "хай гірше, аби інше". Загроза системам життєзабезпечення держави — за логікою "а хай "вони" постраждають".

Те, що популістські уряди скрізь виявились ще гіршими у розв'язанні проблем (бо щоб керувати, треба знати), що вони скрізь заходяться цензурувати медіа, розділяти суспільства у пошуках ворогів, підміняти своїми бздурами потреби націй, і розставляти на ключові посади своїх родичів, знайомих і друзів, часто бездарних — наслідки, які виправляти часто виявляється пізно.

Спроба переграти популістів на їхньому полі марна. "Опустять до свого рівня і переграють на досвіді".

Нагадує, як Винниченко на еміграції бідкався, що Україна "мала піти за робочим класом соціально, а потім повести його за собою національно". Таке не спрацювало ніде.

Читайте також: Про остаточну відповідальність

Натомість спрацювало — у Польщі, Фінляндії, країнах Балтії, які всі відстояли свою незалежність від Росії — інше. Єднання суспільства навколо власної держави та армії. Політика здорового глузду, коли робились кроки, необхідні для оборони. Навіть радянська Росія, після поразок 1918 року, поставила на залучення "воєнспеців" (професіоналів) безвідносно до їхнього походження — і вони виграли громадянську війну та допомогли завоювати Україну, Кавказ та інших втікачів з імперії, які не спромоглися на професійну відповідь.

Ці уроки дають натяки на те, як можна здолати популізм і в сучасному світі. Організовуючи осередки протидії, навколо яких збирати тих, хто здатен думати, аналізувати та підтримувати життєздатні альтернативи, а не емоційні химери. 

Цікавим прикладом припинення популістської істерії є придушення божевілля "жовтих жилетів" у Франції на початку президентства Макрона. З істеричними натовпами впоралися не так сили поліції, спецслужби чи навіть медіаполітика. Крапку поставив середній клас, коли французи, яким набрид хаос, вийшли на вулиці під гаслами "За Республіку". 

Популісти гарно грають на емоціях і рефлексах — але програють самоорганізованій силі свідомих громадян.

Важливо:

1. Зібрати (або принаймні скоординувати) сили, здатні виробити здорову дієву альтернативу.  У популістів виграють коаліції — приклади Словаччини (2002), Польщі (2023), Нідерландів (2023), Франції (2024) і багато інших у допомогу. 

2. Сформувати доступний для масового споживача альтернативний порядок денний.

Жодне суспільство не живе чимось одним.

Глибинні соціологічні дослідження, аналіз груп виборців і їхньої поведінки за "великими даними" (big data), штучний інтелект — у допомогу, щоб знайти глибинні бажання і страхи суспільства, і обрати такі слова і óбрази, які резонували б з бажаннями та знімали страхи.

Популісти цей інструментарій, до речі, давно засвоїли. Здоровим силам час наздоганяти.

 3. Знайти адекватні засоби донесення своїх повідомлень до цільових груп і суспільства загалом.

В часи, коли "кожен блогер — інфлюенсер", важливо зуміти "достукатись" до "своїх", і мотивувати їх на дію.

Поєднуючи роботу з медіа, соцмережами, і старі добрі методи взаємодії з громадянами на місцях та прямого контакту.

Читайте також: Магічна свідомість шкодить фокусникам

Подібні методи дозволили суспільствам європейських країн відбити навалу тоталітарних ідеологій і рухів у минулому столітті, і знайти робочий баланс між право- і лівоцентристським порядком денним.

Нині він під загрозою. Час діяти, щоб не бути поглинутими крокодилом.

І коментар post scriptum. Дурні ідеї заразні. Суспільства Росії, Ірану та інших войовничих диктатур також не цілком однорідні, і не всім задоволені. Єдине — режим страху притлумлює активність, а пропаганда дає вихід емоціям у "правильному", контрольованому напрямку. 

Але це стирається з часом і мірою погіршення ситуації. Тож, якщо західний світ (і Україна) встоїть перед хвилею популізму, популістські настрої бумерангом повернуться до диктатур, які їх так розпалюють. І тоді крокодил зжере лева — достоту, як в оповіді про Мюнхгаузена.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
12 грудня, 2024 четвер
"Дві години тривала детонація": Андрющенко про ураження ворожого складу з боєкомплектом на Донеччині
Дональд Трамп
Автор Катерина Єсікова
9 грудня, 2024 понедiлок
Трамп заявив, що Зеленський хоче миру, а Путін програв війну
Анастасія Блищик пресофіцер в 47 окрема механізована бригада
Автор Євген Козярін
12 грудня, 2024 четвер
"Залишився маріонеткою": пресофіцерка 47-ї ОМБр Блищик прокоментувала відео Маркуса щодо медійної роботи підрозділу
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 грудня
11:21
новини Львівщини
Росіяни здійснили ракетну атаку на Харків: є влучання й постраждалий
10:52
Росіяни влучили по п’ятиповерхівці у Лимані на Донеччині: сталася пожежа
10:45
світло
"Світла стане більше": з 16 грудня по всій Україні діятимуть однакові графіки стабілізаційних відключень
10:17
Поліція США - ілюстрація
У штаті Джорджія сталася смертельна стрілянина на військовій базі: нападника затримали
09:59
"Просять контакти наших урядовців": посолка України в США Макарова заявила про атаку пранкерів
09:50
"Відіграє ключову роль в управлінні військовою безпекою": партизани розвідали вузол зв'язку армії РФ у Владивостоці
09:34
БПЛА атакували базу ОМОНу, полк поліції спецпризначення та військову базу в Грозному, - ЗМІ
09:22
Ентоні Блінкен
Блінкен підтвердив прямі контакти між США і сирійськими повстанцями
08:42
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО збили 56 ворожих дронів
08:20
ЗСУ
За добу на фронті зафіксували 292 боєзіткнення: окупанти понад 5 тис. разів обстріляли Україну з артилерії
08:09
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті ліквідували 1280 військових РФ
08:03
Рашисти продовжують обстрілювати Миколаїв та область
Війська РФ зранку атакували дронами Миколаїв: є постраждалі та руйнування
08:00
OPINION
Забудьте про вибори. Стабілізуйте фронт
07:54
Запоріжжя
Федоров: Заяви про наступ на Запоріжжя - це вороже ІПСО
07:14
В аеропорту Нью-Йорка закривали злітно-посадкові смуги через проліт невідомого дрона
07:04
Бельгія кримінал світ
Біля табору для біженців у Франції сталася стрілянина: загинуло 5 людей, серед них - правоохоронці
06:39
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття дронів над Чорним морем і двома регіонами РФ
06:27
Дональд Трамп
Трамп призначив гендиректора своєї соцмережі головою ради з розвідки та обрав посланця зі спецмісій
06:00
OPINION
У Грузії два президенти
2024, субота
14 грудня
23:54
Макарівка, Донецька область
Воїни ЗСУ ризикують потрапити в оточення у Макарівці на Донеччині, - DeepState
23:26
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 грудня
23:01
Рустем Умєров
Умєров домовився про посилення співпраці зі США у сфері кібербезпеки
22:33
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
Фʼюрі прибув на реванш з Усиком у Саудівську Аравію
21:53
Війна з Росією, ЗСУ
ЗСУ відкинули росіян біля Піщаного на Покровському напрямку
21:48
Оновлено
У Дніпрі біля будівлі ТЦК стався теракт, внаслідок якого є загиблий та поранені: правоохоронці затримали підозрюваного
21:32
Ісак Андік
Засновник бренду Mango Ісак Андік загинув внаслідок нещасного випадку
21:30
Юрій Захарєєв
Українець Захарєєв, якого називають "спадкоємцем Ломаченка", вдало дебютував на професійному рівні
21:03
Грузія, біля будівлі парламенту
Опозиція Грузії закликала ЄС оголосити "самопроголошений режим Іванішвілі" нелегітимним
20:25
Оновлено
"Ворскла" - "Лівий берег", УПЛ
"Карпати" програли "Кривбасу": результати та розклад усіх матчів 17-го туру УПЛ
20:22
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Війська КНДР на Курщині зазнали перших втрат і ліквідували групу кадирівців
20:15
Ексклюзив
трамп путін
Портников розповів, як може діяти Трамп, якщо Путін не піде на його умови про завершення війни
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Чому у нас не люблять дітей?
19:54
скраплений газ корабель
Російський виробник СПГ "Новатек" через лобістів намагається відновити відносини з США, - Reuters
19:54
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Нинішні США непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз, - Безсмертний
19:29
Ексклюзив
"Не буде такої перспективи": Центр близькосхідних досліджень про шанс створення курдами власної держави після падіння режиму Асада
19:13
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий
19:03
Укренерго 15 грудня застосовуватиме одну та дві черги відключень світла
18:45
Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок
18:40
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер закликав лідерів країн G7 посилити тиск на економіку РФ за допомогою нових санкцій
18:36
Ексклюзив
"Слід відзначити декілька вагомих точок": політолог Магда про можливий переговірний процес
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV