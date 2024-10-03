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OPINION

Магічна свідомість шкодить фокусникам

Ростислав Павленко
3 жовтня, 2024 четвер
14:02
Погляд

"Магічна свідомість"- це те, що обʼєднує віру у "прості рішення" і віру в "сойтісь посрєдінє"

Зміст

Боротьбу з політичними конкурентами у розпал російського наступу - і уникання чесної розмови про умови мобілізації.

"Магічна свідомість"- це покладання на зовнішні атрибути, ритуали й заклинання у надії на внесене ззовні диво.

Лікується чітким розʼясненням елементарних речей, які насправді лежать в основі складних суспільних процесів.

Нам казали, що для цього завели "марафон" - але натомість він сам перетворився на інструмент просування магічної свідомості та прославлення головного чудотворця.

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От тільки якщо фокуси перестануть вдаватися — саме чудотворець постраждає найбільше.

Тому час закінчувати з магічною свідомістю і вертатися до старої доброї свободи слова для дорослих дискусій про "що робити".

Бо "хто винен"- стає дедалі очевиднішим все ширшому колу людей.

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
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