Магічна свідомість шкодить фокусникам
"Магічна свідомість"- це те, що обʼєднує віру у "прості рішення" і віру в "сойтісь посрєдінє"
Боротьбу з політичними конкурентами у розпал російського наступу - і уникання чесної розмови про умови мобілізації.
"Магічна свідомість"- це покладання на зовнішні атрибути, ритуали й заклинання у надії на внесене ззовні диво.
Лікується чітким розʼясненням елементарних речей, які насправді лежать в основі складних суспільних процесів.
Нам казали, що для цього завели "марафон" - але натомість він сам перетворився на інструмент просування магічної свідомості та прославлення головного чудотворця.
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От тільки якщо фокуси перестануть вдаватися — саме чудотворець постраждає найбільше.
Тому час закінчувати з магічною свідомістю і вертатися до старої доброї свободи слова для дорослих дискусій про "що робити".
Бо "хто винен"- стає дедалі очевиднішим все ширшому колу людей.
Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання
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