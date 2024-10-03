Боротьбу з політичними конкурентами у розпал російського наступу - і уникання чесної розмови про умови мобілізації.

"Магічна свідомість"- це покладання на зовнішні атрибути, ритуали й заклинання у надії на внесене ззовні диво.

Лікується чітким розʼясненням елементарних речей, які насправді лежать в основі складних суспільних процесів.

Нам казали, що для цього завели "марафон" - але натомість він сам перетворився на інструмент просування магічної свідомості та прославлення головного чудотворця.

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От тільки якщо фокуси перестануть вдаватися — саме чудотворець постраждає найбільше.

Тому час закінчувати з магічною свідомістю і вертатися до старої доброї свободи слова для дорослих дискусій про "що робити".

Бо "хто винен"- стає дедалі очевиднішим все ширшому колу людей.

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Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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