Фʼюрі прибув на реванш з Усиком у Саудівську Аравію

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на TNT Sports.

Делегація Тайсона Фʼюрі прибула у Саудівську Аравію ближче до вечора. Британського боксера зустріла велика кількість прихильників.

Тайсон Фʼюрі, як і Олександр Усик, вже завершив тренувальний табір. Український боксер прилетів до Ер-Ріяду 12 грудня.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.