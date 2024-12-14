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Головна Спорт Фʼюрі прибув на реванш з Усиком у Саудівську Аравію

Фʼюрі прибув на реванш з Усиком у Саудівську Аравію

Влад Дідусь
14 грудня, 2024 субота
22:33
Спорт Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі

У суботу, 14 грудня, стало відомо, що британський боксер Тайсон Фʼюрі прибув у Саудівську Аравію, де пройде його реванш з Олександром Усиком

Зміст

Про це Еспресо.TV пише з посиланням на TNT Sports.

Делегація Тайсона Фʼюрі прибула у Саудівську Аравію ближче до вечора. Британського боксера зустріла велика кількість прихильників.

Тайсон Фʼюрі, як і Олександр Усик, вже завершив тренувальний табір. Український боксер прилетів до Ер-Ріяду 12 грудня.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі. 

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона. 

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Трансляція бою Усик - Фʼюрі буде доступна на медіасервісі Megogo.

Теги:
Відео
Новини
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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