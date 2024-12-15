ГУР: російським військовим у Сирії не вистачає питної води та продовольства

Про це інформує пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

За їхніми даними, виведення російського контингенту з віддалених районів Сирії триває, на деяких маршрутах військових супроводжують опозиційні до режиму Асада збройні угруповання.



Як зазначається, серед російських солдатів тривають розмови, ніби Москва домовилась про збереження присутності на сирійських базах у Тартусі та Хмеймімі до трьох тисяч військовослужбовців.



"На вказаних базах, а також на російських кораблях в регіоні зафіксовані проблеми з питною водою та продовольством. Залишки угруповання держави-агресора очікують на залучені в евакуації військово-транспортні літаки, якими мають доставити харчі", - розповіли в ГУР.



У розвідці додали, що у неділю, 14 грудня, були заплановані рейси двох Ан-124-100 та двох Іл-76МД з Чкаловска до Хмейміма.