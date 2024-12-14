Нинішні США непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз, - Безсмертний

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для мене стає більш ніж очевидним, що нинішні США, не має значення керівництво адміністрації Байдена чи Трампа, непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз. Скоріше за все, в інтересах ЄС та України реалізовувати такий формат ленд-лізу саме з європейцями. Бо з одного боку Європі потрібен новий оборонно-промисловий комплекс (ОПК), а Україні необхідна сьогодні велика кількість зброї. Тому спільні підходи, інтерес, розробки могли б дати можливість Європі побудувати сучасний ОПК, а Україні - отримати необхідну кількість зброї", - зауважив політик.

На його думку, ленд-ліз Франкліна Делано Рузвельта (32-й президент США – ред.) – особистісний момент і притаманний лише тому періоду в США з концепцією державно-монополістичного капіталізму, де роль держави була достатньо серйозною.

"В нинішніх умовах, а особливо за республіканської адміністрації Трампа, з моєї точки зору, тут годі сподіватися, однак можу і помилятися. А ЄС після програм і концептуальних засад, які були представлені Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії - ред.), колишнім прем'єр-міністром Італії та колишнім керівником Європейського центробанку Драгі щодо конкурентоздатності Європи, передбачалося посилення кооперації, уніфікація митно-тарифної податкової політики, встановлення ОПК - це все збільшить економічну потужність ЄС. А також такі кроки мінімізують безглузду дискусію, яка нав'язана Дональдом Трампом і його виборчим штабом щодо того, як Сполученим Штатам будувати свої відносини з Європейським Союзом і НАТО", - резюмував Роман Безсмертний.