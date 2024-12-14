Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Нинішні США непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз, - Безсмертний
Ексклюзив

Нинішні США непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз, - Безсмертний

Ірена Моляр
14 грудня, 2024 субота
19:54
Війна з Росією Роман Безсмертний

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що інтересах ЄС та України реалізовувати формат ленд-лізу саме з європейцями, бо Європі потрібен новий оборонно-промисловий комплекс, а Україні - велика кількість зброї

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Для мене стає більш ніж очевидним, що нинішні США, не має значення керівництво адміністрації Байдена чи Трампа, непридатні до реалізації таких проєктів як ленд-ліз. Скоріше за все, в інтересах ЄС та України реалізовувати такий формат ленд-лізу саме з європейцями. Бо з одного боку Європі потрібен новий оборонно-промисловий комплекс (ОПК), а Україні необхідна сьогодні велика кількість зброї. Тому спільні підходи, інтерес, розробки могли б дати можливість Європі побудувати сучасний ОПК, а Україні - отримати необхідну кількість зброї", - зауважив політик.

На його думку, ленд-ліз Франкліна Делано Рузвельта (32-й президент США – ред.) – особистісний момент і притаманний лише тому періоду в США з концепцією державно-монополістичного капіталізму, де роль держави була достатньо серйозною.

"В нинішніх умовах, а особливо за республіканської адміністрації Трампа, з моєї точки зору, тут годі сподіватися, однак можу і помилятися. А  ЄС після програм і концептуальних засад, які були представлені Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії - ред.), колишнім прем'єр-міністром Італії та колишнім керівником Європейського центробанку Драгі щодо конкурентоздатності Європи, передбачалося посилення кооперації, уніфікація митно-тарифної податкової політики, встановлення ОПК - це все збільшить економічну потужність ЄС. А також такі кроки мінімізують безглузду дискусію, яка нав'язана Дональдом Трампом і його виборчим штабом щодо того, як Сполученим Штатам будувати свої відносини з Європейським Союзом і НАТО", - резюмував Роман Безсмертний.

  • 12 грудня Палата представників США ухвалила законопроєкт про асигнування на потреби національної оборони на 2025 рік (NDAA), утім, у ньому відсутнє положення щодо продовження терміну дії Закону про ленд-ліз для захисту демократії в Україні.

     
Теги:
Новини
ЄС
Роман Безсмертний
Європа
ВПК
США
зброя для України
ленд-ліз
Читайте також:
Валерій Маркус
Автор Олена Будько
12 грудня, 2024 четвер
Колишній головний сержант 47-ї ОМБр "Маґура" Маркус публічно розповів про конфлікти з керівництвом бригади
Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна
Автор Влад Дідусь
13 грудня, 2024 п'ятниця
Ваші коментарі ображають військових, які щоденно б’ються на полі бою: 47 ОМБр оприлюднила заяву після відео Маркуса
Дмитро Медведєв
Автор Марія Науменко
13 грудня, 2024 п'ятниця
"Бути з Росією або зовсім зникнути з карти світу": Медведєв заявив, що Україна опинилася перед вибором
  • USD 41.45
    Купівля 41.45
    Продаж 41.93
  • EUR
    Купівля 43.56
    Продаж 44.22
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
14 грудня
20:00
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація ввечері 14 грудня
20:00
OPINION
блог Ірина Цілик
Чому у нас не люблять дітей?
19:54
скраплений газ корабель
Російський виробник СПГ "Новатек" через лобістів намагається відновити відносини з США, - Reuters
19:29
Ексклюзив
"Не буде такої перспективи": Центр близькосхідних досліджень про шанс створення курдами власної держави після падіння режиму Асада
19:13
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц заявив, що підтримує Україну, але до передачі Taurus не готовий
19:03
Укренерго 15 грудня застосовуватиме одну та дві черги відключень світла
18:45
Росіяни протягом дня 25 разів атакували Нікопольщину: поранена жінка, пошкоджені будинки та дитсадок
18:40
Кір Стармер
Британський прем'єр Стармер закликав лідерів країн G7 посилити тиск на економіку РФ за допомогою нових санкцій
18:36
Ексклюзив
"Слід відзначити декілька вагомих точок": політолог Магда про можливий переговірний процес
18:30
загиблий військовий, ЗСУ
Під час бойового завдання загинув льотчик 299-ї бригади тактичної авіації
18:11
Мінрозвитку оприлюднило електронний перелік автостанцій України
18:04
OPINION
Міф про швидкі вибори шкідливий
17:39
Вальтер Брага Нетто
Ексміністра оборони Бразилії заарештували, звинувативши в спробі держперевороту у 2022 році
17:37
Оновлено
Херсонська область
Окупанти протягом дня атакують Херсон й область з артилерії та БПЛА: є постраждалі
17:21
Оновлено
Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль
Лідер Південної Кореї Йоль пообіцяв відстояти своє президентство після оголошення йому імпічменту
17:20
Ексклюзив
Віктор Орбан
Зараз наступив момент, коли Орбана треба вигнати з ЄС і НАТО, - Безсмертний
17:16
хакер
У Німеччині затримали хакера за звинуваченням у співпраці з російським угрупованням KillNET
17:00
Ексклюзив
Зеленський здається більш готовим до переговорів і пошуку певної угоди, - дипломат Брайза
16:54
новини Львівщини
На Миколаївщині росіяни поцілили дроном в автомобіль Укрпошти: водій у важкому стані
16:53
Інтерв’ю
Аннелі Кольк
Аннелі Кольк: Кожна війна закінчується угодою, але Україну треба зміцнювати, щоб переговори з РФ були на її умовах
16:43
армія КНДР
Росіяни почали застосовувати солдатів з КНДР у штурмах на Курщині, – Зеленський
16:35
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі
"Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося": Зурабішвілі вийшла до протестувальників після оголошення результатів на виборах президента Грузії
16:28
Війна з Росією, ЗСУ, військові
З початку доби на фронті відбулося 166 бойових зіткнень: найбільше боїв сталося на Курському напрямку
16:19
У центрі Дніпра пролунав вибух: загинула людина, поранені поліцейські
16:13
Корнелія Дудайте
"Зробіть Росію знову маленькою": литовську спортсменку усунули з ЧС з функціональних видів спорту через напис на футболці
16:01
Володимир Зеленський
Зеленський обговорить із лідерами країн ЄС та НАТО потенційне розгортання миротворчих сил в Україні, - Politico
16:01
Захист і допомога сім’ям: програму соціальної підтримки військових продовжили до жовтня 2025 року
16:00
OPINION
В Україні зростають споживчі ціни
15:47
Укрпошта випустила лімітований набір марок до Дня Сухопутних військ України
15:36
Огляд
Інфантіно та Путін
Помилка від ФІФА через Крим, а Усик вже у Саудівській Аравії. Головні новини українського спорту за тиждень
15:24
Швейцарія
У Швейцарії заборонять нацистську символіку на тлі зростання антисемітизму
15:24
Оновлено
FIFA під час жеребкування на ЧС-2026 з футболу показала карту України без Криму
ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму: в УАФ, МЗС і національній команді відреагували
15:12
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо і відбуватимуться переговори, то це не означає, що стихне поле бою, - голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко
14:48
на фото: Джим Керрі
"Говорив більше про відпочинок": Джим Керрі оголосив, що повертається до акторської кар'єри, після заяв про вихід на пенсію
14:46
На Полтавщині підлітки в підвалі побили хлопця: поліція розпочала кримінальне провадження
14:40
Яків Ткаченко
На фронті загинув український актор Яків Ткаченко
14:10
Ексклюзив
Роман Безсмертний
"Необхідна ініціатива щодо об'єднання сил по колу Київ - Єрусалим - Вашингтон": Безсмертний про послаблення позицій Путіна
14:08
ППО, резерви та підтримка ОПК: Міноборони обговорило з Північнобалтійськими країнами плани допомоги Україні на 2025 рік
14:03
сербська нафтогазова компанія NIS
США планують накласти санкції на головну нафтогазову компанію Сербії через те, що її акціями володіє російський Газпром
14:03
OPINION
Віктор Хафезович Янукович і Башар Федорович Асад
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV