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Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вдень 14 грудня

Юлія Лаврук
14 грудня, 2024 субота
14:54
Війна з Росією БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Російська армія вдень 14 грудня запустила по території України ударні безпілотники. Ворожі дрони рухаються з Сумщини в західному напрямку

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили України.

О 14:10 військові попередили про загрозу ударних безпілотників для Сумщини. Станом на 14:36 ворожі БПЛА рухалися з Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом. 

За 10 хвилин Повітряні сили поінформували про БПЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом.

  • Увечері пʼятниці, 13 грудня, російські терористи розпочали атаку ударними дронами по Україні. У низці областей працювала ППО. У Києві та області зафіксували падіння уламків, а на Черкащині - пошкодження ЛЕП.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
окупанти
безпілотник
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