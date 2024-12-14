Росія запустила ударні дрони по Україні: ситуація вдень 14 грудня
Російська армія вдень 14 грудня запустила по території України ударні безпілотники. Ворожі дрони рухаються з Сумщини в західному напрямку
Про це повідомляють Повітряні сили України.
О 14:10 військові попередили про загрозу ударних безпілотників для Сумщини. Станом на 14:36 ворожі БПЛА рухалися з Сумщини у напрямку Чернігівщини, західним курсом.
За 10 хвилин Повітряні сили поінформували про БПЛА з Сумщини у напрямку Полтавщини, південно-західним курсом.
- Увечері пʼятниці, 13 грудня, російські терористи розпочали атаку ударними дронами по Україні. У низці областей працювала ППО. У Києві та області зафіксували падіння уламків, а на Черкащині - пошкодження ЛЕП.
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