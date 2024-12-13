Росія атакувала Україну дронами Ситуація у ніч на 14 грудня
Ввечері пʼятниці, 13 грудня, російські терористи запустили ударні дрони для обстрілу України
Про загрозу ударних БПЛА на Сумщині оголосили о 19:04. Через декілька хвилин також на Харківщині.
Станом на 20:30 дрони також фіксували на Сумщині, Полтавщині, Дніпропетровщині і Харківщині.
Ситуація станом на 21:31:
- Декілька груп БПЛА на Чернігівщині - у південно-західному напрямку.
- Декілька груп зі Сумщини на Полтавщину.
- Дрони на Полтавщині - у південно-західному напрямку.
- БПЛА з Дніпропетровщини на Кіровоградщину.
- Декілька груп дронів на сході Харківщини - курс західний.
- БПЛА на межі Черкащини та Полтавщини.
- На сході Кіровоградщини у південно-західному напрямку.
Після 22:00 дрони рухались на Київщину, Полтавщину, Кіровоградщину. Також фіксувались на Харківщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.
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