Фінляндія наступного року надасть Україні кредитів на суму до 50 млн євро

Відповідну угоду 12 листопада підписали міністр фінансів України Сергій Марченко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, передає пресслужба Мінфіну.

Грантовий компонент проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дасть змогу забезпечити пільгові умови фінансування, зазначили у відомстві.

"Фінляндія є надійним партнером та вірним другом України. Спрямована фінським урядом військова, гуманітарна та фінансова підтримка значним чином допомагає нам забезпечувати країну необхідними ресурсами в умовах війни. Переконаний, що підписання Угоди є важливим внеском у подальше посилення українсько-фінського партнерства", - прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад $36 млн грантового фінансування. Країна є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни – близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП.

Також сторони обговорили поточні програми розвитку та підтримки відбудови України за сприяння Фінляндії.

Основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися Фінляндія, є енергетика, освіта, інфраструктура, цифрові технології та сільське господарство.