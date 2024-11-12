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Фінляндія наступного року надасть Україні кредитів на суму до 50 млн євро

Юлія Юліна
12 листопада, 2024 вiвторок
19:19
Економіка Фінляндія

Фінляндія у 2025 році надасть Україні кредитів на суму до 50 млн євро. Республіка планує долучитися до проєктів відбудови

Зміст

Відповідну угоду 12 листопада підписали міністр фінансів України Сергій Марченко й міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, передає пресслужба Мінфіну.

Грантовий компонент проєкту становитиме не менше 35% загальної вартості, що дасть змогу забезпечити пільгові умови фінансування, зазначили у відомстві.

"Фінляндія є надійним партнером та вірним другом України. Спрямована фінським урядом військова, гуманітарна та фінансова підтримка значним чином допомагає нам забезпечувати країну необхідними ресурсами в умовах війни. Переконаний, що підписання Угоди є важливим внеском у подальше посилення українсько-фінського партнерства", - прокоментував очільник Мінфіну Сергій Марченко.

Пряма бюджетна підтримка Фінляндії з лютого 2022 року становить понад $36 млн грантового фінансування. Країна є п’ятим найбільшим донором військової, гуманітарної та фінансової допомоги Україні за часткою від ВВП країни – близько 2,5 млрд євро або 0,9% від ВВП.

Також сторони обговорили поточні програми розвитку та підтримки відбудови України за сприяння Фінляндії.

Основними галузями для інвестицій та відбудови, до яких планує залучатися Фінляндія, є енергетика, освіта, інфраструктура, цифрові технології та сільське господарство.

  • 12 листопада міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виступила проти використання моделі "фінляндизації", тобто примусу до нейтралітету, стосовно України у війні з РФ.
Теги:
Новини
Україна
Фінляндія
Війна з Росією
допомога Україні
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