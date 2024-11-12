Лубінець пояснив, чому почастішали вбивства росіянами українських військовополонених

Про це Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець сказав у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, РФ намагається залякати своїх солдатів, аби вони не здавалися в полон. Окупантів переконують, що українці стратять їх.

Також, на думку омбудсмена, російська сторона намагається продемонструвати неефективність нинішньої системи міжнародного гуманітарного права.

"Вони чхати хотіли на міжнародне гуманітарне право, на Женевські конвенції… Росіяни зараз взяли тактику руйнування чинної міжнародної системи міжнародного гуманітарного права, показуючи, що вона не існує. Її треба міняти, і під час цих змін напевно, що вони будуть просувати свої власні інтереси. Наприклад, збільшення кількості країн постійних членів Ради безпеки ООН з-поміж тих країн, які підтримують Російську Федерацію. І це є дуже небезпечним для нас усіх", – заявив Лубінець.