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Уряд ухвалив постанову щодо переведень воїнів між військовими частинами

Ольга Бабишена
12 листопада, 2024 вiвторок
16:11
Суспільство ЗСУ

Кабінет Міністрів України у вівторок, 12 листопада, ухвалив постанову щодо запровадження механізму переведень воїнів між військовими частинами Збройних Сил України

Зміст

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

Зеленський вказав, що йдеться про переведення, які ініційовані самими військовими. Механізм розробляли за взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони та ЗСУ. 

Переведення працюватимуть у застосунку "Армія+". На перевірку рапорту буде 72 години, далі воїну у застосунку повинні повідомити результат перевірки. У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини, а у випадку погодження - рішення. 

"Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту – 15 листопада. Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого – представниками громадських організацій. Дякую всім, хто працював заради цього рішення", - додав президент. 

  • Раніше у застосунку "Армія+" провели опитування, щоб дізнатися думку військовослужбовців щодо можливості зміни місця їхньої служби. 
Теги:
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Україна
військові
Технології
Володимир Зеленський
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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