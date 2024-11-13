Суд зупинив справу про виплати Трампом грошей порноакторці
Суддя, який розглядає кримінальну справу Дональда Трампа про приховування грошей, відклав ухвалу про зняття вироку з обраного президента на підставі імунітету, дозволяючи прокурорам зважити кроки Трампа після його перемоги на виборах 5 листопада
Про це повідомляє Reuters.
Суддя Хуан Мерчан мав винести рішення у вівторок щодо аргументу Трампа про те, що рішення Верховного суду США в липні про те, що президенти мають імунітет від судового переслідування за їх офіційні дії, означає, що справу штату Нью-Йорк слід закрити.
Замість цього Мерчан задовольнив прохання офісу окружного прокурора, щоб до 19 листопада розглянути, як підійти до справи у світлі інавгурації Трампа, що відбудеться в січні 2025 року.
Очікується, що запланований на 26 листопада вирок Трампу буде відкладено.
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