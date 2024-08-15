Трамп просить суд відтермінувати вирок у справі про підкуп порнозірки до завершення президентських виборів

Про це пише ABC News.

Адвокати експрезидента США скерували клопотання, у якому зазначили, що винесення вироку Трампу 18 вересня сприяє "неприхованим цілями прокурорів щодо втручання у вибори".

Захисники колишнього голови Білого дому поставили під сумнів доцільність винесення вироку після початку дострокового голосування на виборах США, оскільки це "зашкодить цілісності судового процесу".

Відомо, що суддя Хуан Мерчан уже відкладав дату винесення вироку на прохання Трампа після того, як Верховний суд штатів встановив ширші юридичні межі президентського імунітету.

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня. Згодом його відклали до 18 вересня.