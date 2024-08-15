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Трамп просить суд відтермінувати вирок у справі про підкуп порнозірки до завершення президентських виборів

Дар'я Куркіна
15 серпня, 2024 четвер
19:48
Світ Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп подав клопотання щодо відкладення вироку у кримінальній справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році до завершення виборів

Зміст

Про це пише ABC News.

Адвокати експрезидента США скерували клопотання, у якому зазначили, що винесення вироку Трампу 18 вересня сприяє "неприхованим цілями прокурорів щодо втручання у вибори".

Захисники колишнього голови Білого дому поставили під сумнів доцільність винесення вироку після початку дострокового голосування на виборах США, оскільки це "зашкодить цілісності судового процесу".

Відомо, що суддя Хуан Мерчан уже відкладав дату винесення вироку на прохання Трампа після того, як Верховний суд штатів встановив ширші юридичні межі президентського імунітету.

Раніше вирок було призначено на 11 липня, за кілька днів до початку Національного з'їзду Республіканської партії в Мілуокі 15 липня. Згодом його відклали до 18 вересня.

  • 26 березня суд у Нью-Йорку заборонив експрезиденту США Дональду Трампу публічно озвучувати коментарі щодо свідків, прокурорів, співробітників суду та присяжних у майбутньому кримінальному процесі щодо підкупу порнозірки Стормі Деніель.
  • 15 квітня розпочався відбір присяжних у судовому процесі над експрезидентом США Дональдом Трампом у цій же справі. 18 квітня – присяжних обрали.
  • 23 квітня повідомляли, що у Нью-Йорку розпочався судовий процес за участю 12 присяжних над експрезидентом Дональдом Трампом у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • Трамп став першим в історії США президентом, засудженим за тяжкий злочин. 30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав винним Трампа у справі про фінансові махінації при підкупі порнозірки у 2016 році.
  • 3 липня суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки.

Теги:
Кримінал
вибори
вибори президента
Дональд Трамп
вибори у США
США
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