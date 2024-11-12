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Головна Кіно У Києві представили фільм "Битва за світло", присвячений воїнам ППО, рятувальникам та енергетикам

У Києві представили фільм "Битва за світло", присвячений воїнам ППО, рятувальникам та енергетикам

Дар'я Тарасова
12 листопада, 2024 вiвторок
17:57
Кіно

У кінотеатрі "Жовтень" пройшов допремʼєрний показ документального фільму "Битва за світло" режисера Василя Київського, присвяченого роботі ППО, ДСНС та енергетиків ДТЕК

Зміст

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ України.

У Києві показали документальну стрічку "Битва за світло", що розповідає історії героїв, які щодня захищають, рятують та відновлюють українську енергетичну інфраструктуру під час повномасштабного вторгнення. Режисером став Василь Київський.

"Цим фільмом ми хотіли подякувати героям, які борються за світло, та вшанувати тих, хто загинув в цій битві за світло. Стрічкою "Битва за світло" ми показали лише малу частину того, що стоїть за тим, щоб в домівках українців була електроенергія. Але дуже важливо, щоб це побачив кожен", - сказав на показі режисер Василь Київський.

Окремий розділ присвячений героїчній роботі ДСНС - рятувальникам, які працюють на найскладніших пожежах на стратегічних об’єктах. Документальна стрічка розкриває історію героя без зброї Ігоря Гетало, який під час порятунку людей потрапив під цілеспрямований удар Росії.

"Надзвичайно важливо пам'ятати, завдяки яким зусиллям сьогодні вся країна стоїть. Сьогодні Україна – це символ стійкості. І ця стійкість – це вклад кожного з воїнів повітряних сил, кожного рятувальника та кожного енергетика, що повертають світло. І це не просто відновлення світла, це надія на те, що ми стоїмо, рухаємось до перемоги", - зазначив заступник голови ДСНС України Роман Примуш.

17 листопада документальний фільм "Битва за світло" вийде в український прокат. Згодом його можна буде побачити в телевізійному ефірі та на медіасервісах.

 

 

Теги:
Новини
Культура
ППО
ДСНС
Енергетика
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