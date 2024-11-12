Як Україні посилити виробництво важкої бронетехніки з урахування потенційних напрямків стратегічного партнерства: пояснює директор ТОВ "Українська бронетехніка"

Про це розповів директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.



"Важливо правильно імплементувати вже започатковані Міністерством оборони та Міністерством стратегічних галузей проєкти, такі як трирічні контракти. Щодо трирічного оборонного планування було прийнято закон про оборонні закупівлі у 2020 році. Станом на зараз не узгоджено між собою бюджетний кодекс і закон про оборонні закупівлі щодо можливості фінансування трирічних контрактів. Це проблема, яку потрібно вирішувати у Верховній Раді. Фінансування таких контрактів є важливим, адже вони часто не профінансовані належним чином. Наприклад, 2025 рік ще не профінансований. Завчасне фінансування – це збільшення обсягу виробництва, це зменшення вартості та покращення якості продукції", - зазначив він.

Наприклад, Польща вже давно організовує постачання та закупівлі з подальшою локалізацією виробництва у себе. Гелікоптери Black Hawk зараз виробляють в Польщі більше, ніж у США, зауважив Бельбас.

"Також вони здійснюють закупівлі систем РСЗВ та артилерійських комплексів з подальшою локалізацією, це системи Krab, закупівлі РСЗВ систем у Кореї. Ми маємо розуміти, що це великі ресурси, і вони не з’являться нізвідки. Потрібно працювати над механізмами, такими як міжнародні кредити та кредитні гарантії. Щодо орієнтовних сум, згадайте першу каденцію Трампа та його візит до Саудівської Аравії, де було підписано контрактів на 100 мільярдів доларів. Більшість із них не виконувались, але це описує масштаби. Тобто це дуже багато мільярдів, і не в гривнях", - сказав він.

За його словами, Україні потрібно працювати над міждержавною кооперацією, залученням іноземних постачальників, внутрішніх коштів тих держав, з якими буде співпраця, під пільгові кредити. Можливо, це буде залучення російських заморожених активів для компенсації цих кредитів.

"У нас є гарна школа ракетобудування, ми роками розпродавали ці технології. Наприклад, Індія побудувала свою космічну галузь на наших технологіях. Зараз маємо наздоганяти, бо до 2014 року Україна не озброювалась, а розпродувала те, що мала. З 2014 року не було фінансового ресурсу, який зараз витрачається на оборонні цілі", - резюмував Бельбас.

Директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас розповів, як Україні посилити виробництво важкої бронетехніки з урахування потенційних напрямків стратегічного партнерства.



"Важливо правильно імплементувати вже започатковані Міністерством оборони та Міністерством… pic.twitter.com/QjTEW8pZTX — Еспресо (@EspresoTV) November 12, 2024