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Сі Цзіньпінь прибув до США вперше за 6 років для обговорення відносин та світових конфліктів з Байденом

15 листопада, 2023 середа
01:52
Світ Байден і Сі Цзиньпін

Президент Китаю Сі Цзіньпінь приїхав у США, щоб в середу, 15 листопада, зустрітись з президентом США Джо Байденом, покращити відносини країн після періоду напруги, обговорити конфлікт на Близькому сході та війну в Україні

Про це повідомляє Reuters.

14 листопада, напередодні саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (APEC) і першої особистої зустрічі Байдена та Сі, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США вірять у "регіон, де економіки вільні обирати свій власний шлях... де товари, ідеї, люди, існують законно і вільно".

Сі прибуде з візитом до США вперше з 2017 року. Він має зустрітися з Байденом в районі затоки Сан-Франциско 15 листопада вранці, а потім відвідати саміт APEC.

Речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що Байден і Сі також обговорять конфлікт Ізраїлю та ХАМАСу у Газі, а також підтримку США України у боротьбі проти агресії РФ.

Також серед головних тем будуть економічні питання. Байден сказав, що США не хочуть відокремлюватися від Китаю, але хочуть змінити економічні відносини на краще.

Його адміністрація зробила крок до "зменшення ризику" деяких важливих американських ланцюжків постачання із Китаю, тому що економічне та військове суперництво двох країн зростало.

Очікується, що рід час зустрічі лідерів біля місця проведення саміту відбудуться масштабні протести, включно з правозахисними групами, які критикують політику Сі в Тибеті, Гонконзі та щодо мусульманських уйгурів.

Коли Байден прибув до Сан-Франциско, незадовго до того, як Сі мав приземлитися, демонстранти розмахували китайськими прапорами та тримали банери із закликами до "добрих" і "теплих" американсько-китайських зв’язків. Інші тримали плакати із засудженням Комуністичної партії Китаю.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • 28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.
  • Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію.
Україна
Китай
Джо Байден
Війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
Війна в Ізраїлі
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