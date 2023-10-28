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Головна Світ Зустріч Байден та Сі Цзіньпін може відбутися вже у листопаді, - Reuters

Зустріч Байден та Сі Цзіньпін може відбутися вже у листопаді, - Reuters

28 жовтня, 2023 субота
05:08
Світ Джо Байден та Сі Цзіньпін (ліворуч)

Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна

Про це повідомляє Reuters.

Високопоставлений представник американської адміністрації не уточнював, де і в яких умовах може пройти зустріч, підготовка якої вже почалася.

Але інший неназваний співробітник Білого дому повідомив, що зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна, ймовірно, відбудеться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско, який пройде вже в листопаді.

За даними ряду джерел, підготовка зустрічі двох лідерів є однією з цілей візиту глави МЗС Китаю Ван І до Вашингтона.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван І та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватимуть конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".

Джо Байден
Сі Цзиньпін
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