Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

Президент США Джо Байден сьогодні, 27 жовтня, зустрівся з директором Управління Комісії у закордонних справах Китайської Народної Республіки та міністром закордонних справ Ван І.

Байден наголосив, що і Сполученим Штатам, і Китаю необхідно відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку. Він зазначив, що Сполучені Штати і Китай повинні працювати разом над вирішенням глобальних проблем.

Зокрема, президент Байден висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього Прем'єр-міністра Китаю Лі Кецяна.