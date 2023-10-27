Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю
Під час зустрічі з очільником МЗС Китаю президент США Джо Байден наголосив на необхідності співпрацювати для вирішення глобальних проблем
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
Президент США Джо Байден сьогодні, 27 жовтня, зустрівся з директором Управління Комісії у закордонних справах Китайської Народної Республіки та міністром закордонних справ Ван І.
Байден наголосив, що і Сполученим Штатам, і Китаю необхідно відповідально ставитися до конкуренції у відносинах і підтримувати відкриті лінії зв'язку. Він зазначив, що Сполучені Штати і Китай повинні працювати разом над вирішенням глобальних проблем.
Зокрема, президент Байден висловив співчуття у зв'язку зі смертю колишнього Прем'єр-міністра Китаю Лі Кецяна.
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Напередодні, 27 жовня, голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватимуть конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
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