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​​Тиск на РФ і форма мирного співіснування: дипломат Огризко про можливі результати зустрічі Байдена та Сі

7 листопада, 2023 вiвторок
21:37
Світ Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Від зустрічі Байдена та Сі Цзіньпіна можна очікувати багато чого. Проте може бути лише обмін думками. Це доволі нормальна практика, коли керівники сідають і починають обговорювати загальні речі й не обовʼязково підписується документ. Однак діалог віч-на-віч теж дуже важливий", - пояснив Огризко.

На думку дипломата, США та Китай можуть домовитись про нову форму мирного співіснування.

"Я дуже сподіваюсь на цю зустріч. Оскільки мені здається, що США хочуть домовитись з Китаєм про нову форму мирного співіснування. Така позиція буде взаємовигідна для обох сторін. І якби їм це вдалось, то для України це був би найкращий результат такої зустрічі. Адже, якщо Байден та Сі Цзіньпін домовляться про те, що треба підтримувати мир й розв'язувати всі питання за столом переговорів, то умовою таких домовленостей має бути тиск Китаю на Росію. США та Китай не зможуть про щось домовитись, якщо один із союзників Пекіна найганебнішим чином порушує основи міжнародного права", - додав він.

  • 27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.
  • Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".
  • 28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна
Україна
Росія
Китай
Джо Байден
Війна з Росією
США
Сі Цзиньпін
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