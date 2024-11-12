Спочатку треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини, - заступник міністра закордонних справ Польщі
Ворога, який постійно б’є, атакує, дестабілізує і спричиняє великі витрати, спочатку потрібно зупинити, а потім уже проводити перемовини
Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.
За його словами, коли пропонують хибний мир на основі ілюзій – потрібно бути дуже обережними.
"Іноді, коли слухаєш наших колег у різних європейських країнах, починаєш думати, що вони вірять: якщо наші опоненти, наші вороги виконали одну-дві умови, то проблему вирішено. Але ворог мислить зовсім інакше, і вірити на слово навряд чи можна. Для Росії Захід сприймається як ворог не через те, що робить Захід, а через те, що західна цивілізація базується на правилах і певних цінностях. Власне, це вони вбачають загрозою. За цією логікою, Росії потрібно, щоб Захід, який стоїть на правилах, ставав більш нестабільним, де правила не діють. Росія не хоче жити в мирі в спільноті мирних країн, вона хоче існувати в хаосі, де навколо незадоволені, розлючені нестабільністю. Ось чого прагне такий гравець, як Росія", - зазначив він.
Що стосується НАТО, Правда зазначив, що країни почали вчитися заново і стають сильнішими, незважаючи на суперечливі заяви з іншого боку Атлантики.
"НАТО не померло, не зупинилося. Ми не думаємо, що новий президент США зможе, як він каже, поховати НАТО. Ми все-таки віримо, що буде співпраця в поліцентричному світі, тому що ми потрібні один одному. Ми можемо не погоджуватися з багатьох питань, але в ключових питаннях трансатлантичної співпраці нас чекає тільки співпраця, тому що це в наших інтересах. Наприклад, перемовини по закінченню війни, які допомагають Україні і не винагороджують агресора. З першої каденції Дональда Трампа ми пам’ятаємо, що він адвокував політику сили і був першим, хто передав комплекти зброї бойового призначення Україні від США. Це робить нас певними оптимістами, що і від цієї каденції можна очікувати співпраці, принаймні в рамках Альянсу в поліцентричному світі. Сила Альянсу не може бути переоцінена, і не тільки двостороння співпраця важлива", - додав він.
- 12 листопада у Києві відбулося урочисте відкриття Сьомого міжнародного форуму Центральної та Східної Європи “Via Carpatia 2024”. Захід зібрав українських та закордонних інтелектуалів, науковців, громадських та політичних діячів, волонтерів, митців, освітян. У фокусі Форум Via Carpatia 2024 – теми культури, оборони, енергетики та економічної співпраці у спільному протистоянні російській агресії
В панелі безпека та оборона "Уроки російсько-української війни для НАТО, ЄС та Східної Європи. Бачення майбутнього. Сценарії" взяли участь Михайло Самусь, начальник Департаменту міжнародного оборонного співробітництва Міністерства оборони України, полковник Геннадій Коваленко, заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда та народний депутат України Микола Княжицький.
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