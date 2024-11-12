Спочатку треба зупинити Москву, а потім проводити перемовини, - заступник міністра закордонних справ Польщі

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща Марек Правда на форумі "Via Carpatia 2024" в етері Еспресо.

За його словами, коли пропонують хибний мир на основі ілюзій – потрібно бути дуже обережними.

"Іноді, коли слухаєш наших колег у різних європейських країнах, починаєш думати, що вони вірять: якщо наші опоненти, наші вороги виконали одну-дві умови, то проблему вирішено. Але ворог мислить зовсім інакше, і вірити на слово навряд чи можна. Для Росії Захід сприймається як ворог не через те, що робить Захід, а через те, що західна цивілізація базується на правилах і певних цінностях. Власне, це вони вбачають загрозою. За цією логікою, Росії потрібно, щоб Захід, який стоїть на правилах, ставав більш нестабільним, де правила не діють. Росія не хоче жити в мирі в спільноті мирних країн, вона хоче існувати в хаосі, де навколо незадоволені, розлючені нестабільністю. Ось чого прагне такий гравець, як Росія", - зазначив він.

Що стосується НАТО, Правда зазначив, що країни почали вчитися заново і стають сильнішими, незважаючи на суперечливі заяви з іншого боку Атлантики.

"НАТО не померло, не зупинилося. Ми не думаємо, що новий президент США зможе, як він каже, поховати НАТО. Ми все-таки віримо, що буде співпраця в поліцентричному світі, тому що ми потрібні один одному. Ми можемо не погоджуватися з багатьох питань, але в ключових питаннях трансатлантичної співпраці нас чекає тільки співпраця, тому що це в наших інтересах. Наприклад, перемовини по закінченню війни, які допомагають Україні і не винагороджують агресора. З першої каденції Дональда Трампа ми пам’ятаємо, що він адвокував політику сили і був першим, хто передав комплекти зброї бойового призначення Україні від США. Це робить нас певними оптимістами, що і від цієї каденції можна очікувати співпраці, принаймні в рамках Альянсу в поліцентричному світі. Сила Альянсу не може бути переоцінена, і не тільки двостороння співпраця важлива", - додав він.