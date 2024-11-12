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Юрій Луценко про можливість припинення бойових дій: Трамп хоче зупинити війну, а що далі - це проблеми Європи

Ірена Моляр
12 листопада, 2024 вiвторок
23:00
Війна з Росією Юрій Луценко

Політик Юрій Луценко зазначив, що для України та світу принципово, щоб ні один метр окупованої території не був визнаний російським

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З того, що можна спрогнозувати, думаю, нам запропонують заморозку війни на лінії фронту, на якій ми будемо на той момент. Враховуючи вже річне просування російських військ, хай повзуче, але стає питання – де ми їх зупинимо. А відсутність фортифікацій та мобілізації робить це просування дедалі швидшим, тому замороження нам запропонують по якійсь лінії, яка буде у січні. Бої стають сильнішими, Росія кидає на нас все. Ці місяці будуть складними. Зараз країна стоїть у вирішальній точці, мені здається, має бути загальна мобілізація всього, не тільки на фронт", - зауважив Юрій Луценко.

За його словами, далі постає питання – чи зможе українська делегація протистояти плану Путіна, бо американська влада не сильно переймається, де буде лінія припинення вогню та які будуть умови післявоєнного світу, бо вважають, що це проблема Європи.

"Трамп не допустить знищення України, бо для нього це ляпас, який був після виводу американських військ з Афганістану. Трамп хоче зупинити війну, а що далі – це проблема Європи, бо Україна – щит Європи. І Європа це знає, але поки вона хотіла, щоб за це платила Америка. Тепер США кажуть, що зосереджуються на проблемах з Китаєм, а проблема з Росією – проблема європейців. І тут для нас виникає виклик - "Мінськ" чи "Стамбул"? Підкреслю, що у "Мінську" жодна частина окупованої території України не була визнана російською. А Путін хоче саме цього. Для нас і світу принципово, щоб ні один метр окупованої території не був визнаний російським", - підкреслив політик.

На його думку, попри позицію Трампа, що Україна не може стати членом НАТО найближчі 15-20 років, ми маємо зберігати як конституційний орієнтир членство в Альянсі, але визнати, що на сьогодні у нас нема такого вікна можливостей.

"Ми можемо отримати статус головного союзника США поза НАТО, що дасть можливість краще та швидше отримувати фінансування та зброю. Ми можемо укласти повноцінні двосторонні договори про фінансування та озброєння з Великою Британією, Францією, США, тобто з конкретними цифрами та конкретними країнами на кожен рік. Це також можна добитися на цих переговорах. І це мають бути документи, що підлягають ратифікації. Ще слід зауважити, що після припинення бойових дій, я не кажу про мир, ми маємо залишати не менше 400 тис. військових ЗСУ і не менше 600 тис. військових ТрО. Зробити з них взірцеву, добре озброєну армію, а під це має бути розроблена система нашого ОПК, щоб ми самі робили й дрони на 1500 км, і ракети дальністю до 500-700 км – все це буде системою стримування від наступної війни", - резюмував Луценко.

 


 

  • 7 листопада російський диктатор Володимир Путін виступив з низкою заяв про російсько-українську війну та способи врегулювання.
  • 10 листопада прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що найближчим часом США можуть оприлюднити декларації щодо дати припинення вогню між Україною і РФ, лінії розмежування між країнами та гарантій безпеки для Києва.
  • 11 листопада прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після обрання Дональда Трампа на посаду президента США.
  • 12 листопада президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавня телефонна розмова з новообраним президентом США Дональдом Трампом засвідчила серйозність намірів американського лідера щодо мирного врегулювання війни в Україні.

     
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Європа
Юрій Луценко
ЗСУ
ВПК
Дональд Трамп
НАТО
США
Велика Британiя
мінські перемовини
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