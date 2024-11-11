Стармер зустрінеться з Макроном у Франції, щоб обговорити підтримку України після перемоги Трампа
У понеділок, 11 листопада, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрінеться з президентом Франції Емманюелем Макроном, щоб обговорити шляхи допомоги Україні після обрання Дональда Трампа на посаду президента США
Про це інформує Reuters.
Стармер стане першим британським прем'єром, який відвідає французьку службу на честь Дня перемир'я з часів Другої світової війни.
Як повідомили у Даунінг-стріт, разом із Макроном він планує обговорити "варварське вторгнення Росії в Україну, що триває, і жахливу гуманітарну ситуацію в Газі".
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Під час свого перебування у Франції Стармер також зустрінеться з новим прем'єр-міністром Мішелем Барньє. Це буде їхня перша розмова після того, як Барньє обійняв посаду у вересні.
Згідно з даними Кільського інституту світової економіки, Європа вже виділила близько 118 млрд євро на допомогу Україні з моменту початку конфлікту, в той час, як Сполучені Штати надали 85 млрд євро.
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Однак, на думку деяких європейських політиків, Європа не в змозі замінити фінансову і військову допомогу Сполучених Штатів, в тому числі військові ресурси, такі як винищувачі F-16 і тактичні ракетні комплекси армії, такі як ATACMS.
- Міністр фінансів Великої Британії Даррен Джонс наголосив на непохитній підтримці Лондоном територіальної цілісності України, відкидаючи будь-які сценарії, що передбачають територіальні поступки Росії.
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