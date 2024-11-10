Що точно "передбачувано" у "непередбачуваного":

1. Трамп зніме всі обмеження (у тому числі на експорт) нафти та газу з США та Канади, які наклав Байден, коли прийшов до влади. Через що Росія та Іран могли більш-менш спокійно торгувати своєю нафтою. Тепер лавочка закривається. Тобто проблеми в економіці у цих країнах підуть косяками. Ціна менш як 50 доларів — це вже клінічна смерть російської економіки на декілька років.

2. Трамп розриватиме економіку Китаю різними обмеженнями та митами, щоб провести реіндустріалізацію США.

3. Трамп також тиснутиме на Європу з метою збільшення допомоги Україні та збільшення витрат на оборону. Плюс деякі мита на їх товари скоріш за все теж запровадить. Читайте також: Трамп у Білому домі: не катастрофа і не перемога

Дуже імовірними є удари по Ірану, який загрожує Ізраїлю.

Тобто основа "Осі зла", яка воює проти нас, скоріш за все, потерпатиме під військовими та економічними ударами не через любов Трампа до України, а тому, що це відповідає інтересам США при Трампі, що є дуже добре. Гарріс би такого точно не робила.

По Україні не думаю, що будуть якісь зміни, щоб там не писали медіа під контролем демократів, які більше говорили, ніж реально робили. Навпаки, не виключаю, що може бути запушений "план Помпео" у тій чи інший варіації з ленд-лізом на 500 млрд та зняттям обмежень на застосування ракет малої дальності по Росії, але тут слід напружуватися нашій дипломатії, щоб дотискати це питання та лупасити самі розумієте по кому більше.