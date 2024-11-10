Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Трамп у Білому домі: що можна передбачити вже
OPINION

Трамп у Білому домі: що можна передбачити вже

Тарас Загородній
10 листопада, 2024 неділя
16:02
Погляд

"Непередбачуваний" президент США є цілком прогнозованим, якщо проаналізувати його попередні заяви

Зміст

Що точно "передбачувано" у "непередбачуваного":

1. Трамп зніме всі обмеження (у тому числі на експорт) нафти та газу з США та Канади, які наклав Байден, коли прийшов до влади. Через що Росія та Іран могли більш-менш спокійно торгувати своєю нафтою. Тепер лавочка закривається. Тобто проблеми в економіці у цих країнах підуть косяками. Ціна менш як 50 доларів — це вже клінічна смерть російської економіки на декілька років.

2. Трамп розриватиме економіку Китаю різними обмеженнями та митами, щоб провести реіндустріалізацію США. 

3. Трамп також тиснутиме на Європу з метою збільшення допомоги Україні та збільшення витрат на оборону. Плюс деякі мита на їх товари скоріш за все теж запровадить.

Читайте також: Трамп у Білому домі: не катастрофа і не перемога

Дуже імовірними є удари по Ірану, який загрожує Ізраїлю. 

Тобто основа "Осі зла", яка воює проти нас, скоріш за все, потерпатиме під військовими та економічними ударами не через любов Трампа до України, а тому, що це відповідає інтересам США при Трампі, що є дуже добре. Гарріс би такого точно не робила. 

По Україні не думаю, що будуть якісь зміни, щоб там не писали медіа під контролем демократів, які більше говорили, ніж реально робили. Навпаки, не виключаю, що може бути запушений "план Помпео" у тій чи інший варіації з ленд-лізом на 500 млрд та зняттям обмежень на застосування ракет малої дальності по Росії, але тут слід напружуватися нашій дипломатії, щоб дотискати це питання та лупасити самі розумієте по кому більше. 

Завжди слід пам'ятати, що сильних та борзих завжди підтримують, бо "сильні та борзі" перспективні з погляду інвестицій.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керівний партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
Іран
нафта
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
допомога Україні
Читайте також:
Сергій Стерненко
Автор Влад Дідусь
8 листопада, 2024 п'ятниця
"Пряма вказівка Сирського": Стерненко прокоментував ситуацію з його розшуком від ТЦК
путін
Автор Віталій Бесараб
9 листопада, 2024 субота
Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною
Трамп
Автор Ксенія Золотова
9 листопада, 2024 субота
Колишній радник Трампа заявив, що з боку Зеленського буде несерйозним вимагати повернення Криму. В ОП відреагували, у перехідному кабінеті - відмежувалися від заяви
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.64
  • EUR
    Купівля 44.3
    Продаж 45.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
10 листопада
17:10
Оновлено
дрон, БПЛА
РФ запустила безпілотники по території України: ситуація надвечір 10 листопада
17:07
Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей
Підприємиця з Криму допомогла РФ викрасти 500 українських дітей: отримала 3 роки з конфіскацією
17:00
Огляд
Sypaq Corvo PPDS
Схожий на коробку з-під піци: що таке "картонний дрон" Sypaq Corvo PPDS і як ці дешеві апарати атакують окупантів і їхні винищувачі
16:42
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень: найактивніше окупанти діють на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках
16:19
сказ собака
У Полтаві побільшало безпритульних собак небезпечних порід: яка причина
16:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
За останні три доби ворог випустив по Одещині 54 ударні БПЛА: в ОВА розповіли про наслідки атак
15:55
Біженці із Суджі вийшли на мітинг у Курську: їм не виплачують компенсацію за зруйноване житло
15:55
Огляд
Тульська область
Українські дрони у Москві, уражений військовий порт РФ у Каспійському морі та детонація й пожежа на складі боєприпасів на Брянщині: де в росіян вибухало та палало цього тижня
15:51
Маріуполь
На ТОТ Запоріжжя не переоформлене за законами РФ житло забирають в українських власників та віддають окупантами і колаборантам
15:32
Єгипт
У Єгипті автобус з туристами потрапив у ДТП: серед постраждалих - українці
15:19
Курська область
РФ зібрала 50 тис. військових, аби повернути території Курщини, - NYT
15:17
пістолет
Кабмін дозволив цивільним стріляти по окупантах із задекларованої зброї
15:08
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Політолог Бобиренко назвав дату, до якої слід очікувати перші результати переговорів з Росією
14:54
біткоїн
Біткоїн вперше досяг позначки $80 тис. після перемоги Трампа на виборах у США
14:34
OPINION
Путін вислухає Трампа
14:33
Дмитро Пєсков
Пєсков про Трампа: сприймає усе через ділові угоди й при цьому непередбачуваний
14:13
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Вночі щонайменше 10 "шахедів" залетіли до Білорусі, - Гаюн
14:12
Доброволець з Британії Каллум Тіндал-Дрейпер
На війні проти Росії загинув 22-річний доброволець з Британії
14:07
Ніккі Гейлі та Дональд Трамп
Трамп передумав запрошувати Ніккі Гейлі та Майка Помпео працювати до своєї адміністрації
14:00
OPINION
блог Ніка Нікалео
Бельгія: особливий підхід до освіти
13:40
У Каушанському районі виявили безпілотник
На території Молдови впав дрон
13:33
Ізраїль
Міністр стратегічних справ Ізраїлю Рон Дермер таємно відвідав Росію, - ЗМІ
13:27
Погода, осінь
Без значних опадів, але місцями тумани: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати найближчими днями
12:59
Адмірал Джеймс Ставрідіс (ВМС США)
Ексголовнокомандувач силами НАТО в Європі Ставрідіс: у випадку домовленостей з РФ, можна задіяти не американських, а європейських миротворців
12:58
Дональд Трамп
Трамп здобув перемогу в Арізоні, останньому штаті на президентських виборах у США
12:58
Оновлено
Удар по Одесі 10 листопада
Росіяни атакували "шахедами" Україну: в Одесі й на Харківщині є постраждалі, серед них діти
12:47
Ексклюзив
новини Львівщини
"Не важко спрогнозувати наступний крок влади": ексміністр соцполітики Рева про виплати 1000 грн кожному українцю
12:38
За тиждень РФ атакувала Україну понад 800 КАБами, близько 600 дронами та майже 20 ракетами різних типів, - Зеленський
12:32
втрати рф
У жовтні Росія зазнала найбільших втрат на війні в Україні від початку повномасштабного вторгнення, - міноборони Британії
12:18
У стіні будинку на Донеччині військові знайшли Біблію, якій понад 100 років
У стіні будинку на Донеччині військові знайшли Біблію, якій понад 100 років
12:01
Землетрус на Полтавщині
На Полтавщині 9 листопада зафіксували землетрус
12:00
OPINION
Волинь, Буча, Амстердам... Категорійне насильство?
11:46
Білий Дім
Трамп і Байден зустрінуться 13 листопада в Овальному кабінеті, - Білий дім
11:36
На полігоні у Севастополі окупанти навчають найманців з Африки та Куби і проводять стрільби для "Юнармії", - "Атеш"
11:30
Очільник ГУР Буданов обговорив поглиблення співпраці з головою військової розвідки Швеції Нільссоном
11:29
Ексклюзив
путін
Для Путіна переговори фактично є умовами капітуляції України, - дипломат Хара
11:14
Оновлено
Брянськ у РФ атакували безпілотники: ймовірно, горить військова частина
Детонація та пожежа у військовій частині: Сили оборони вдарили по складах з боєприпасами у Брянській області РФ
10:45
РФ завдала авіаудару по Покровську й Краматорському району Донеччини 9 листопада: пошкоджено приватні будинки
10:35
Росіяни на ТОТ Луганщини зобов'язали студентів брати участь у пропагандистському "русі перших", - ОВА
10:17
Оновлено
У Харкові вранці пролунали вибухи: є влучання в одному з районів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV