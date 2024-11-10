Британський міністр фінансів Даррен Джонс: Україна повинна повністю повернути свою територію

Про це він заявив в інтерв'ю BBC.

"Україна повинна мати можливість відновити свою країну в тому вигляді, в якому вона була раніше, - наголосив міністр. - (Це, - ред.) не повинно бути елементом поступки незаконному вторгненню з боку Росії".

Водночас він додав, що не буде коментувати "гіпотетичні сценарії" майбутньої адміністрації США.

"Наша прихильність до України як країни тут, у Великій Британії, є рішучою, - підкреслив Джонс. - Ми продовжуємо підтримувати Україну, надаючи їй мільярди фунтів стерлінгів щороку, а також підтримку з боку наших збройних сил відповідно до наших зобов'язань в рамках НАТО".

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Тіньовий міністр закордонних справ Консервативної партії Дейм Пріті Пател наголосила, що Велика Британія має знайти "спільний шлях роботи зі США" щодо України.

Вона також категорично відкинула можливість територіальних поступок з боку України, зокрема, щодо Криму.

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Стосовно подальшої залученості США до війни в Україні міністерка додала, що Трамп "ще не увійшов до Білого дому" і було б неправильно спекулювати на майбутній зовнішній політиці США.

"Я думаю, зробіть один крок назад, давайте будемо зрілими щодо цього.Нам потрібен діалог, і це повертає нас до міцних відносин з нашим найближчим союзником. Я б хотіла закликати наш уряд у майбутньому бути конструктивним у цих дискусіях", - зазначила Пател.