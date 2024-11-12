Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що його нещодавня телефонна розмова з новообраним президентом США Дональдом Трампом засвідчила серйозність намірів американського лідера щодо мирного врегулювання війни в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше, - наголосив він. - Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації".
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Обговорюючи ситуацію в Україні під час кліматичного саміту COP29 у Баку, Стубб навів чотири ключові фактори для досягнення миру: територіальні питання, гарантії безпеки, правосуддя та відновлення.
Він підкреслив, що поки невідомо, де саме можуть бути знайдені компроміси у територіальних суперечках.
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У виданні нагадали, що Фінляндія, з понад 1300-кілометровим кордоном з Росією, активно інтегрується в НАТО, ставши членом Альянсу минулого року внаслідок російської агресії. Країна підтримує Україну військовими матеріалами, зокрема засобами протиповітряної оборони та важким озброєнням.
- Крім того, міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен виступила проти використання моделі "фінляндизації", тобто примусу до нейтралітету, стосовно України у війні з РФ.
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