Налаштований якнайшвидше укласти мирну угоду, - президент Фінляндії про наміри Трампа щодо війни в Україні

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми в Європі та решта світу повинні розуміти, що Дональд Трамп дуже серйозно налаштований на укладення мирної угоди якнайшвидше, - наголосив він. - Існує вікно можливостей для цих переговорів між виборами і днем інавгурації".

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Обговорюючи ситуацію в Україні під час кліматичного саміту COP29 у Баку, Стубб навів чотири ключові фактори для досягнення миру: територіальні питання, гарантії безпеки, правосуддя та відновлення.

Він підкреслив, що поки невідомо, де саме можуть бути знайдені компроміси у територіальних суперечках.

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У виданні нагадали, що Фінляндія, з понад 1300-кілометровим кордоном з Росією, активно інтегрується в НАТО, ставши членом Альянсу минулого року внаслідок російської агресії. Країна підтримує Україну військовими матеріалами, зокрема засобами протиповітряної оборони та важким озброєнням.