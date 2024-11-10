Політолог Бобиренко назвав дату, до якої слід очікувати перші результати переговорів з Росією

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Зараз дехто з західних політиків вже заявляє, що ми скоро дізнаємось про дату припинення вогню і початку переговорів. Втім, ніхто не запитує Путіна чи він погодиться на це. Бо, як мені здається, він ще спробує випробувати нас до кінця зими. Путін переконаний, що зараз він сильніший і що вони можуть прорвати фронт й заподіяти шкоду тилу, зокрема, ударами по енергетичній інфраструктурі. Саме через це вони зараз мало застосовують крилаті та балістичні ракети. Зрозуміло для чого це робиться. Вони накопичують ракети, щоб потім спробувати максимально вдарити по нашій енергетиці", - пояснив Бобиренко.

За словами політолога, Путін може погодитись на переговори й ініціативи Трампа лише після інавгурації новообраного президента США.

"Так, нас хочуть помирити. Втім, чи хоче цього російський диктатор Путін. Тільки тоді, коли Путін зрозуміє, що війна це не вихід, а це може статись наприкінці зими, то тоді дійсно він може піти на переговори. Зараз вони йому не потрібні. Трамп ще не вступив на посаду президента, а інавгурація відбудеться лише 20 січня. Тому Путін може заявити, що буде розмовляти після 20 січня. Потім ще в адміністрації Трампа будуть отримувати посади два-три тижні. Тому, фактично, ми отримаємо якісь серйозні результати переговорів й ініціатив Трампа десь ближче до третьої річниці вторгнення Росії. Тобто, посеред лютого, або ближче до весни", - додав він.