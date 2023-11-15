Зустріч СІ Цзіньпіна та Байдена стане важливим фактором у світовому порядку денному, - Згурець

Про це інформує у ранковому етері Еспресо Сергій Згурець.

"Це стратегічно важливий візит і політики військові очікують, які будуть наслідки перемовин між Сполученими Штатами Америки та Китаєм. Від чого буде залежати надалі Китай, буде чи не буде підтримувати ще більше Російську Федерації. Хоча, ми розуміємо, що тут скоріш Китай відіграє власну місію та власне бачення світу", - розповів він.

На його думку, Сполучені Штати Америки також прагнуть з’ясувати позицію Китаю в стратегічних питаннях.

"Ми бачили певні посилання перед візитом Сі Цзіньпінь, коли американська сторона говорила про поновлення військових контактів у стосунках між військами країн. Це говорить про те, що Сполучені Штати Америки налаштовані на забезпечення такого стратегічного порозуміння з Китаєм. Наслідки цього візиту будуть надзвичайно важливими. Вони стосуватимуться певним чином і на Російську Федерацію в її діях на європейському театрі військових дій, а також опосередковано це позначиться і на ставлення до України", - наголосив Згурець.

Директор Defense Express додав: "У будь-якому разі візит дуже важливий, а деталей будемо очікувати за підсумками цих перемовин. Це важливий фактор, який дійсно може впливати на ситуацію не лише в зоні українсько-російської війни, а і скоріше у світовому порядку денному".

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпінь приїхав у США, щоб в середу, 15 листопада, зустрітись з президентом США Джо Байденом, покращити відносини країн після періоду напруги, обговорити конфлікт на Близькому сході та війну в Україні.

Що передувало

27 жовтня президент США Джо Байден зустрівся з очільником МЗС Китаю Ван Ї та наголосив на необхідності співпрацювати для розв'язання глобальних проблем.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що подальша доля людства залежить від того, чи зможуть Китай та США знайти порозуміння одне з одним. Лідер Китаю висловив сподівання, що Національний комітет з американсько-китайських відносин продовжить виявляти підтримку "китайсько-американським відносинам і відіграватиме конструктивну роль у просуванні здорового і стабільного розвитку відносин між двома країнами".

28 жовтня в Reuters повідомили, що Сполучені Штати та Китай домовилися спільно організувати зустріч лідерів Джо Байдена та Сі Цзіньпіна.

Дипломат Володимир Огризко вважає, що Джо Байден та Сі Цзіньпін можуть домовитися про нову форму мирного співіснування, що передбачає тиск на Росію.