Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною

Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Є досить проста ситуація. Путін декларує війну з Україною як боротьбу проти НАТО. Тобто Росія веде так звану священну війну проти НАТО, щоб знищити "режим", який знаходиться під владою НАТО. Виходить, що в результаті цієї війни, за російськими наративами, на кордоні з РФ були ще одні війська НАТО!? Тому Путін ніколи не погодиться на умови Трампа. Принаймні про які зараз говорять у ЗМІ", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що Путін не погодиться на умови Трампа, оскільки вважає себе поки що тріумфатором у російсько-українській війні.

"Поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни. Для того, щоб він погодився на умови, які висувають у Трампа, він має капітулювати. Альтернатива - це крах його режиму, якісь війська знаходяться на його території, йому загрожує серйозна небезпека і т.д. За таких умов тоді можна говорити за буферну зону й миротворчі війська. Втім, поки що бачимо, що Путін бачить себе тріумфатором російсько-української війни. З його погляду, він перемагає, а його війська продовжують наступ на територію України. Якщо Трамп хоче, щоб він зупинився, то це має бути комфортно для Путіна", - додав він.

За словами Портникова, Путін може погодитись лише на припинення вогню. Також однією з умов, яку називає журналіст, може бути відсутність гарантій безпеки України.

"Якщо ми погодимось з ідеєю, що російська економіка дійсно знаходиться в не найкращому стані й, що дуже важливо, сам Путін усвідомлює тяжку ситуацію в економіці й потребує зупинки війни, то він може скористатись бажанням Трампа цю війну заморозити. Він це може зробити лише за однієї умови - заморозка війни по лінії зіткнення. Відразу поясню: є мирний договір, заморозка конфлікту і є припинення вогню. Ми говоримо про припинення вогню. Втім, на ці умови він погодиться, якщо Україна не отримає гарантії безпеки", - зауважив журналіст.