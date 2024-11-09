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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Портников назвав єдину умову, за якої Путін погодиться заморозити війну з Україною

Віталій Бесараб
9 листопада, 2024 субота
20:24
Війна з Росією путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що Путін може погодитись лише на припинення вогню, якщо економічна ситуація в Росії ускладнює ведення бойових дій

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Таку думку він висловив в етері "Еспресо".

"Є досить проста ситуація. Путін декларує війну з Україною як боротьбу проти НАТО. Тобто Росія веде так звану священну війну проти НАТО, щоб знищити "режим", який знаходиться під владою НАТО. Виходить, що в результаті цієї війни, за російськими наративами, на кордоні з РФ були ще одні війська НАТО!? Тому Путін ніколи не погодиться на умови Трампа. Принаймні про які зараз говорять у ЗМІ", - пояснив Портников.

Журналіст наголосив, що Путін не погодиться на умови Трампа, оскільки вважає себе поки що тріумфатором у російсько-українській війні.

"Поки Путін може захищати свої позиції, він не погодиться на будь-які умови завершення війни. Для того, щоб він погодився на умови, які висувають у Трампа, він має капітулювати. Альтернатива - це крах його режиму, якісь війська знаходяться на його території, йому загрожує серйозна небезпека і т.д. За таких умов тоді можна говорити за буферну зону й миротворчі війська. Втім, поки що бачимо, що Путін бачить себе тріумфатором російсько-української війни. З його погляду, він перемагає, а його війська продовжують наступ на територію України. Якщо Трамп хоче, щоб він зупинився, то це має бути комфортно для Путіна", - додав він.

За словами Портникова, Путін може погодитись лише на припинення вогню. Також однією з умов, яку називає журналіст, може бути відсутність гарантій безпеки України. 

"Якщо ми погодимось з ідеєю, що російська економіка дійсно знаходиться в не найкращому стані й, що дуже важливо, сам Путін усвідомлює тяжку ситуацію в економіці й потребує зупинки війни, то він може скористатись бажанням Трампа цю війну заморозити. Він це може зробити лише за однієї умови - заморозка війни по лінії зіткнення. Відразу поясню: є мирний договір, заморозка конфлікту і є припинення вогню. Ми говоримо про припинення вогню. Втім, на ці умови він погодиться, якщо Україна не отримає гарантії безпеки", - зауважив журналіст.

  • Дональд Трамп розпочав серію телефонних розмов з європейськими лідерами, щонайменше одна з яких стосувалася стратегії майбутніх переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним.
  • The Wall Street Journal писало, що обрання Дональда Трампа президентом США порушило очолювану країною кампанію допомоги Україні. Тепер Білий дім намагається передати Україні якомога більше з невитрачених понад $7 млрд допомоги до вступу Трампа на посаду.
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
Володимир Зеленський
російська армія
окуповані території
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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