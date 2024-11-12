Зеленський провів розмову з Трюдо: про що домовились

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

"Я вдячний Канаді за всю різнобічну допомогу, зокрема за принципову підтримку Плану перемоги. Ми розраховуємо на те, що Канада продовжить активну адвокацію його першого пункту – отримання запрошення до НАТО. Закликав Джастіна продовжити роботу з союзниками як під час майбутніх багатосторонніх форматів, так і в прямих перемовинах", - заявив президент України.

У розмові з Трюдо Зеленський подякував за те, що Канада публічно підтримує дозвіл на використання далекобійної зброї по військових цілях на території РФ.

"Ми скоординували кроки напередодні зустрічі G20. Дуже важливо, щоб там прозвучала позиція України щодо справедливого та тривалого миру. Крім того, обговорили продовження оборонної співпраці, уточнили поточні оборонні потреби України", - наголосив президент.