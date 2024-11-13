Лідер Англіканської церкви подав у відставку після звіту про сексуалізоване насильство, якому він не завадив

Про це пише BBC.

"Отримавши милостивий дозвіл Його Величності Короля, я ухвалив рішення залишити свою посаду", – заявив Велбі.

У своїй заяві про відставку Велбі каже, що він "повинен взяти на себе особисту та інституційну відповідальність за тривалий і травмуючий період між 2013 і 2024 роками".

За його словами, у 2013 році йому повідомили, що поліція знала, додаючи: "Я помилково вважав, що буде відповідна постанова".

У звіті зазначено, що направлення поліції не було зроблено, але було "розумно зробити висновок", що Велбі отримав запевнення. Було також встановлено, що він мав зробити подальші спроби продовжити справу.

Другий за старшинством єпископ у Церкві, архієпископ Йоркський Стівен Коттрелл, каже, що він захоплюється тим, що Велбі пішов у відставку, і що Церква досягла "реального прогресу" у захисті під його керівництвом.