Папа Франциск пообіцяв допомогу жертвам сексуального насильства з боку католицьких священників у Бельгії

Про це повідомляє CBS News і Associated Press.

Постраждалі заявили, що дали Папі місяць на розгляд їхніх прохань.

У суботу, 28 вересня, під час зустрічі з бельгійським духовенством і монахинями Франциск зазначив, що зловживання отців церкви створили "жахливі страждання і рани", а також підірвали віру. За його словами, бельгійська церква повинна вчитися у жертв і служити їм.

Бельгійський король Філіпп і прем'єр-міністр Олександр де Кроо розкритикували жахливу спадщину католицької церкви, коли священники ґвалтували та знущалися з дітей, а також десятиліттями приховували ці злочини.

Католицький університет Лувена, франкомовний кампус легендарного католицького університету Бельгії, опублікував різку заяву після візиту Франциска та повторив свою думку про те, що жінки є "плідними" вихователями церкви.

"Католицький університет Лувена висловлює своє нерозуміння та несхвалення позиції, висловленої Папою Франциском щодо ролі жінок у церкві та суспільстві", – йдеться у заяві.

"Жінок зробили невидимими. Невидимі у своєму житті, жінки також були непомітними у своєму інтелектуальному внеску. Яке ж тоді місце жінки в церкві? Нам потрібна зміна парадигми, яка може і повинна спиратися на скарби духовності так само як і на розвиток різних наукових дисциплін", – сказали студенти.

Франциск сказав, що йому сподобалося те, що вони сказали, але повторив свій частий рефрен про те, що "церква — це жінка" існує лише тому, що Діва Марія погодилася бути матір’ю Ісуса і що чоловік і жінка доповнюють одне одного.

Франциск раніше зустрічався з жертвами насилля у США, Ірландії та Канаді, а також неодноразово у Ватикані, після чого покарав деяких єпископів.

Ватиканові знадобилося 14 років, щоб відлучити від церкви єпископа міста Брюгге Роджера Вангелуве, який у 2010 році зізнався, що протягом 13 років розбещував свого племінника. У березні Франциск позбавив його сану.