Росія вдарила по населених пунктах на Запоріжжі: зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці

Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Попередньо, в одному із населених пунктів вибуховою хвилею зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки", - написав Федоров.

Пізніше очільник області уточнив, що РФ завдала 6 ударів.

"Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає. В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку", - написав Федоров.