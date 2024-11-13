Росія вдарила по населених пунктах на Запоріжжі: зруйновано кілька поверхів у багатоповерхівці
Ввечері 12 листопада РФ завдала ударів по населених пунктах у двох районах Запорізької області
Про це повідомив у Telegram очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Попередньо, в одному із населених пунктів вибуховою хвилею зруйновано кілька поверхів одного під’їзду багатоповерхівки", - написав Федоров.
Пізніше очільник області уточнив, що РФ завдала 6 ударів.
"Після 20:00 ворог наніс 6 ударів по території Запорізького та Василівського районів. Попередньо постраждалих немає. В одному із населених пунктів пошкоджено багатоповерхівку", - написав Федоров.
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