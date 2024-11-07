Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: влучили в будинки та лікарню, є поранені

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, окупанти завдали 5 ударів по місту. Зокрема, є влучання по житлових будинках та лікарні.

Крім того, Федоров поінформував, що внаслідок атак є поранені, масштаби руйнувань встановлюють.