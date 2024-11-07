Росіяни завдали масованого удару КАБами та ракетами по Запоріжжю: влучили в будинки та лікарню, є поранені
У четвер, 7 листопада, російські окупанти 5 разів атакували Запоріжжя, застосувавши КАБи та ракети. Внаслідок обстрілів є поранені
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, окупанти завдали 5 ударів по місту. Зокрема, є влучання по житлових будинках та лікарні.
Крім того, Федоров поінформував, що внаслідок атак є поранені, масштаби руйнувань встановлюють.
- Російська армія у вівторок, 5 листопада, атакувала Запоріжжя. Внаслідок обстрілу 8 людей загинули, ще дев'ятеро перебувають у медичних закладах.
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